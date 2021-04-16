«ЭкоАльянсу» грозит новый штраф за невывоз мусора

На плохую работу мусорного оператора пожаловались жители Селенгинска





С начала текущего года количество жалоб в Госстройжилнадзор на работу «ЭкоАльянса» увеличилось. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам проверок выявляются нарушения, а компании назначаются штрафы.

Так, сразу несколько жителей поселка Селенгинск обратились с просьбой принять меры в отношении «ЭкоАльянса» из-за того, что услуга по вывозу мусора не оказывается, а на контейнерных площадках наблюдается антисанитария. В ходе проверки сигналов выяснилось, что мусорный оператор не осуществлял своевременный сбор и вывоз отходов собственников жилых домов в Кабанском районе.«Бездействие регионального оператора повлекло нарушение прав граждан на получение коммунальной услуги в необходимых объемах, соответствующих нормативному уровню. В итоге «ЭкоАльянс» будет привлечен к административной ответственности. Также в адрес регоператора уже направлено предписание об устранении нарушений», сообщили в пресс-службе Госстройжилнадзора.Фото: «Номер один»