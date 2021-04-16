За Байкал помолятся всем миром

Десять стран примут участие в межрелигиозном едином молебне за священное озеро





22 апреля впервые пройдет большой межрелигиозный молебен - тайлаган. За озеро Байкал помолятся практически всем миром - участие в молебне примут религиозные организации из разных стран и разного вероисповедания, в том числе шаманы и буддийские ламы из Бурятии. Провести глобальное мероприятие предложила Ассоциация буддийских общин «Арья Сангха». Акция получила название «Байкал - чистая чаша планеты».

В феврале этого года в режиме онлайн прошла конференция, где обсудили вопросы экологической ситуации вокруг Байкала. На встрече присутствовали религиозные деятели вместе с экологами и учеными. Религиозный лидер Буддийской сангхи течения Дрикунг Кагью предложил провести глобальный молебен в защиту священного озера.К слову, священнослужители из «Ария Сангха» в 2005 году построили буддийскую ступу просветления на острове Огой, поблизости с островом Ольхон. Как рассказывает глава религиозной организации шаманов «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев, в 2016 году две организации – буддисты «Ария Сангха» и шаманисты «Тэнгэри» - подписали соглашение о сотрудничестве. По словам Баира Жамбаловича, остров Ольхон является той меккой, местом паломничества, куда приезжают молиться все шаманы мира. Как добавил глава шаманов, важно сохранить здесь все в первозданном виде. Проблемы Байкала: загрязнение воды, природы, большое количество строящихся туристических структур, различные производства и комбинаты - все это оставляет след в экологии.- Всю историю появления нашего бурят-монгольского народа мы связываем с Байкалом. Наши предки жили здесь и всегда охраняли озеро. Наше отношение к Байкалу всегда было очень трепетным как к месту обитания божеств. Мы почитали его, жили рядом с ним, но всегда были «охранниками» этой ценности. С духовной стороны, можно сказать, мы являемся частицей этого святого места и должны его сохранить, - добавил глава «Тэнгэри».Молебен будет проходить в нескольких странах: в России, Индии, Израиле, Германии, Китае, Монголии, США, Бутане, Тайване и Вьетнаме. Кроме того, к молитве присоединились индусы и мусульмане, количество участников постепенно увеличивается. В России участие примут религиозные организации из Санкт-Петербурга, Москвы, Бурятии, Иркутской области и Забайкалья. Из Бурятии молитва пройдет в дацанах и шаманистских организациях.- Божественная сила, дающая людям ту первооснову традиций, к которым нужно бережно относиться, должна дойти до всех людей: от простого человека до олигарха. Люди должны внутренне почувствовать свою миссию - защищать природу в целом, в том числе и одно из самых красивых мест на планете - озеро Байкал, - сказал Баир Цырендоржиев.И этот молебен - только первая часть мероприятия. В августе пройдет второй молебен уже на самом Байкале. Туда приедут представители Буддийской сангхи и организации шаманов.- Я думаю, что молебен за Байкал не будет одноразовым мероприятиям. Хотим, чтобы эта цепочка охватила в следующем году и другие религии: христианство, православие, католицизм, ислам , чтобы уже все подключились и мероприятие стало одним из сильнейших объединяющих моментов для межконфессиональной работы. Оно поможет сблизить всех, проявить толерантность в едином прошении, - заключил Баир Цырендоржиев.Как отметил глава шаманов, все люди, независимо от вероисповедания, смогут поучаствовать – послушать молебен, сосредоточиться, подумать о своем вкладе в экологию.- Неважно, какой религии человек. Все религии работают во благо людей, у всех заповедей одна суть - не убий, не укради, будь уважительным к другу, чтобы сердце было открытым и добрым. И тогда начинает работать понятие глобализации - каждый постигает суть другого. Например, своего соседа - его религию, традиции, бытность. Тогда появляется уважение к нему, происходит соглашение на мирную созидающую работу, - добавил шаман.Как отметил Баир Жамбалович, в шаманизме есть понятие «его божественной структуры» - во время молебна у человека просыпается самопознание, наталкивающее его на мысли о благих целях.22 апреля мероприятие пройдет в комплексе «Тэнгэри», а также в дацанах Бурятии. Помимо этого, принять участие можно будет онлайн, подключившись к трансляции в YouTube и в социальных сетях МРОШ «Тэнгэри».Эржена Мансорунова, «Номер один»Фото: «Номер один»