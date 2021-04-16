В Бурятии в поселке Гусиное озеро определили площадку для строительства очистных

Разработка проектной документации будет проведена до конца текущего года



В Селенгинском районе определили площадку под строительство очистных сооружений в поселке Гусиное озеро на выездном рабочем совещании зампреда правительства Евгения Луковникова и министра строительства Николая Рузавина, сообщили в пресс-службе ведомства.



Управлением капитального строительства Бурятии заключен государственный контракт с АО «Байкалводпрокт» на разработку проектной документации. Строительство новых очистных сооружений производительностью 300 кубометров в сутки должно начаться в 2023 году.



«Разработка проектной документации будет проведена до конца текущего года», - прокомментировал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



После утверждения проектной документации минстроем Бурятии будет подана заявка для участия в финансировании в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России».



«На выездном совещании также рассмотрели точку сброса очистных стоков в реку, которая вытекает из Гусиного озера. Все очистные должны соответствовать требованиям минприроды России, нормативы, которых жестче, чем установленные для стоков, сбрасываемых в рыбохозяйственные водоемы», - пояснил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Напомним, по поручению президента Владимира Путина до 2024 года в Бурятии построят 21 очистное сооружение. На эти цели выделяется 14 миллиардов рубелей из федерального бюджета.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy



