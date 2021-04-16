В Улан-Удэ на отремонтированных дорогах нашли трещины и сколы

Подрядчиков заставят устранить недочеты в рамках гарантийных обязательств



С начала апреля в Улан-Удэ проверяют дороги, которые были отремонтированы с 2017 по 2020 годы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в администрации города, комиссия во главе с комитетом по строительству обследовала 37 участков дорог.



- По всем дорогам выявлены похожие замечания - обнаружены поперечные трещины на проезжей части и тротуарах, сколы и поперечные трещины на дорожных бортовых камнях, просадка покрытия вокруг водопроводных колодцев, поврежденные дорожные знаки, ржавчины и износ лакокрасочной поверхности на пешеходных ограждениях, - отметили в пресс-службе мэрии.



Всего в ближайшее время проверят 67 трасс. Все замечания подрядные организации должны будут устранить до конца мая за свой счет в рамках гарантийных обязательств.



Напомним, в году 2021 году в рамках нацпроекта в городе отремонтируют 25 участков дорог протяженностью 30 км. С учетом экономии на торгах будет отремонтировано еще четыре участка дорог, в том числе дорога по Удинскому мосту.







фото: "Номер один"