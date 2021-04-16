В Монголии в районе озера Хубсугул произошло два землетрясения

Правительство страны расширит сеть сейсмостанций в связи с увеличением сейсмически активных зон
Два землетрясения произошли в ночь на 16 апреля в сомоне Ханх аймака Хубсгул, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на Институт астрономии и геофизики Монгольской академии наук.
В Институте астрономии и геофизики уточнили, что первое землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 00:42 в местности под названием «Хачим», а второе с магнитудой 4,2 в этом районе произошло в 03:46 утра.
По информации, полученной от администрации аймака, жертв и разрушений не зафиксировано, но местные жители почувствовали подземные толчки. Их ощутили и жители Закаменского района Бурятии.
В связи с увеличением сейсмически активных зон в Монголии в последние годы вице-премьер Сайнбуянгийн Амарсайхан принял решение построить новые сейсмические станции и установить их в необходимых местах. Сегодня на расширенном заседании ГЧК Сайнбуянгийн Амарсайхан поручил руководству Института астрономии и геофизики Монголии провести соответствующие исследования и расчеты по этому решению.
В соответствии с решением вице-премьера о создании новых станций с целью раннего оповещения землетрясений и стихийных бедствий началась подготовка к закупке оборудования для сейсмических исследований и мониторинга. Также в связи с сейсмической активностью на реке Халх и в сомоне Матад аймака Дорнод, начаты полевые исследования. Планируется установить сейсмические станции в этом регионе.
Фото: montsame.mn
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