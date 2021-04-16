Общественники в Улан-Удэ проверили безопасность возле школ



Народный фронт в Бурятии провел контрольный рейд в рамках ежегодного мониторинга дорожной безопасности вблизи учебных заведений «Дорога в школу». Общественники проверили три проблемных объекта – лингвистическую гимназию №3 по ул. Советская, 43, гимназию №14 по ул. Чертенкова,3 и СОШ №25 по ул. Цыбикова, 2.

Все три школы объединяет необустроенность близлежащих дорог за территориями учебных заведений. Это маршруты, по которым школьники ежедневно идут после занятий домой и обратно.

В рамках всероссийского мониторинга «Дорога в школу» осенью 2020 года активисты ОНФ уже осматривали эти участки и выявляли ряд нарушений. Их зафиксировали и передали в мэрию. Городские власти заверили, что часть нарушений оперативно устранили. Однако повторный рейд общественников показал, что ситуация не изменилась.

В частности, возле гимназии №3 отсутствует нормальное освещение, стерта «зебра», а дорожные знаки не соответствуют ГОСТу. Недалеко от выхода расположен «слепой» поворот. Учитывая оживленность дороги, этот поворот опасен для школьников. Решить проблему могла бы установка искусственных неровностей и освещения. Директор лингвистической гимназии №3 Владимир Шарханов проблем с освещением не увидел.





- Все подходы к школе освещены, проблемы не вижу. Основной подход идет с остановки ул. Советская и с улицы Борсоева, - отметил директор.

Пока здесь пообещали только заменить дорожные знаки, установленные слишком низко, и до 1 мая обновить дорожную разметку.





Схожие проблемы возле гимназии №14 – там детям также небезопасно переходить дорогу. На улице Чертенкова одни ямы и колдобины. В этом году дорогу обещают капитально отремонтировать. Вместе с новым покрытием здесь должна появиться и искусственная дорожная неровность. Скорее всего, это будет монолитная асфальтобетонная ДН.





Также родители школьников 14-ой гимназии просят проложить зебры и на примыкающих к школе дорогах, в частности по ул.Рылеева. Так планируют не только разгрузить центральный вход, но и обезопасить школу с боковых выходов. Однако в ходе обсуждения выяснилось, что такое мало вероятно, поскольку второй вход на территорию школы является техническим и может использоваться только для подъезда техники.

Родители учащихся школы №25 также просят обезопасить дорогу в школу – положить «лежачих полицейских», сделать разметку, поставить знаки.





Пока же даже главный выход из школы не оборудован знаками, разметкой и находится прямо напротив Октябрьского отдела полиции. Есть проблема и с парковочными местами. Парковочные места у школы есть, но используют их сотрудники отдела полиции. Директор школы говорит, что запросы в адрес МВД и просьбы запретить парковаться сотрудникам полиции на данной парковке к результату не привели.





- В данном рейде мы обнаружили еще одну важную проблему: земля вблизи территории школы не принадлежит городу. Это придворовая территория. Городская администрация должна подключаться и работать совместно с управляющими компаниями, чтобы обезопасить данные участки у школ, - отметил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» в Бурятии Анатолий Мухамедчин.

По итогам рейда Народный фронт составил ряд замечаний и направил запрос с рекомендацией об их устранении к новому учебному году.