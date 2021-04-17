В Бурятии никак не могут завершить реформу зарплат учителей

Определенный рост зарплат, который трудно назвать коренным, действительно произошел



В Бурятии прошел первый квартал 2021 года. Учителя в школах республики ждали, что в начале года закончится реформа их зарплат, о которой говорили на протяжении многих лет. Но получилось так, что начало реформе положили, а перспективы завершения разъяснить никто не может.



Со скоростью черепахи



Над реформой работали очень долго. Процесс шел медленно, вызывая недовольство в учительской среде. С большими трудностями и проволочками власти республики сумели все же изменить систему нормативов подушевого финансового обеспечения среднего образования, на основе которой рассчитывается объем зарплатных фондов школ.



Напомним, идея подушевого финансирования школьного образования состоит в том, что за каждым учеником закрепляется определенная сумма бюджетных средств. Собрав воедино суммы, причитающиеся за своих учеников, школа формирует зарплатный фонд.



Долгое время величина норматива для конкретной школы зависела от количества жителей в населенном пункте, где находится школа. Все города, села разбили на группы по количеству жителей. Групп был целый ряд (соответственно, существовал ряд нормативов).



Система несправедливая. Ведь в большом населенном пункте могло быть мало школьников, в небольшом, наоборот, - много. А нормативы, по которым формировались зарплатные фонды, оказывались разные. Случались перекосы в зарплатах педагогов.



Начатая реформа отменила прежнюю градацию. Теперь величина подушевого норматива «привязана» не к количеству жителей в населенном пункте, а к ступени обучения учеников. За младшеклассника школы по всей республике получают один норматив. За «среднеклассника» - другой и т. д. Такова основная схема.



Предполагалось, что реформа приведет к увеличению учительских зарплатных фондов. Определенный рост, который трудно назвать коренным, действительно произошел.



Как рассказывал недавно глава города Северобайкальска, сравнивая старую и новую системы, «фонд у нас составлял 10,763 млн рублей. С 1 января 2021 года - 11,419 млн рублей. Фонд оплаты труда увеличился на 700 тыс. рублей».



Минобразования не может прояснить



Правоохранительные органы Бурятии, как известно, начали свою работу в республиканском Министерстве образования. Об этом широко сообщалось. В настоящее время «на хозяйстве» там находится Доржи Ангархаев. Он является исполняющим обязанности министра образования.



«Номер один» спросил у чиновника, по какой причине школы в республике не могут выдавать зарплаты учителям по новой тарификации. Собственно, в школах, в муниципалитетах всем известно, почему – правительство Бурятии с 1 января 2021 года так и не выпустило новое реформенное постановление «О системе оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс в общеобразовательных организациях в Республике Бурятия» (это можно назвать методикой распределения реформенных зарплатных фондов).



Но нам было интересно узнать об этом от министерства. Ведомство ответило, что «определение размеров и условий оплаты труда работников муниципальных организаций отнесено к полномочиям органов местного самоуправления – учредителям этих организаций».



А «по всем вопросам в части порядка формирования и сроков выплаты заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных организаций просим обращаться в муниципальные образования».



Честно говоря, мы ждали прямой ответ – муниципалы не имеют права менять тарификацию, пока не выпущено новое постановление, а оно сегодня продолжает рассматриваться. Не дождались… Только со второй попытки удалось получить четкий ответ на вопрос, кто разрабатывал проект нового постановления.



Вместо того чтобы просто назвать ведомство-разработчика, Минобразования сначала сообщило, что порядок подготовки, согласования и принятия правовых актов утвержден Постановлением Правительства Бурятии «О регламенте». Пришлось еще раз попросить конкретики. Лишь тогда в бурятском Минобразования указали, что разработку вели они сами.



Как выяснилось, на 7 апреля 2021 года проект нового постановления продолжал пребывать на стадии согласования. Доржи Ангархаев, кстати, обрисовал позицию министерства по поводу «зарплатной» реформы в школах. Ее суть в том, что срок 1 января был установлен только для вступления в силу новой градации подушевых нормативов (на основе ступеней обучения. – Прим. ред.) и методики распределения субвенций для муниципалитетов, рассчитанных с учетом новых нормативов.



Другими словами, граница реформы еще не пройдена. Видимо, ведомство считает, что граница будет пройдена тогда, когда выйдут все необходимые документы, позволяющие выдавать зарплату по новой тарификации. А сейчас все просто подошли к границе и занесли ногу, чтобы пройти ее.



По не очень понятной причине в министерстве не смогли даже ориентировочно сказать, когда в школах республики начнут-таки выдавать учительские зарплаты по новой тарификации (с учетом всех согласований).



- В первом полугодии? Во втором? - спросил «Номер один». И. о. министра Доржи Ангархаев не назвал даже полугодие.



Разумеется, после выхода нового «зарплатного» постановления на местах предстоит провести работу по его внедрению. Это займет время. Но неужели министерство не может определиться даже с полугодием?



То, как на протяжении последних лет обстоят дела с реформой зарплат бурятских школьных учителей, оставляет очень тягостное впечатление. Кстати, вопрос, какое наказание понесет виновник того, что утверждение нового «зарплатного» постановления затянулось, тоже остался непроясненным.



Петр Санжиев, «Номер один»

Фото: "Номер один"

