16.04.2021
В Иркутске задержан бывший ректор БГУ

В Иркутске задержан бывший ректор БГУ

Экс-руководитель Байкальского государственного университета выписал себе более 800 тыс руб премий

В Иркутске возбуждены уголовные дела в отношении бывшего ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Байкальский государственный университет экономики и права (БГУ) Александра Суходолова. Он подозревается в совершении двух эпизодов «злоупотребления должностными полномочиями», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года подозреваемый, злоупотребляя служебными полномочиями из корыстной заинтересованности, издал приказы о своем премировании. При этом полномочия по назначению выплат стимулирующего характера руководителю федерального учреждения принадлежат исключительно министерству образования и науки РФ.

На основании этих приказов бывшему ректору были выплачены премии в размере свыше 800 тысяч рублей, что повлекло существенное нарушение законных интересов университета.

Уголовные дела возбуждены по материалам сотрудников УФСБ России по Иркутской области.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: i38.ru
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