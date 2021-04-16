В Иркутске задержан бывший ректор БГУ

Экс-руководитель Байкальского государственного университета выписал себе более 800 тыс руб премий
В Иркутске возбуждены уголовные дела в отношении бывшего ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Байкальский государственный университет экономики и права (БГУ) Александра Суходолова. Он подозревается в совершении двух эпизодов «злоупотребления должностными полномочиями», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.
По версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года подозреваемый, злоупотребляя служебными полномочиями из корыстной заинтересованности, издал приказы о своем премировании. При этом полномочия по назначению выплат стимулирующего характера руководителю федерального учреждения принадлежат исключительно министерству образования и науки РФ.
На основании этих приказов бывшему ректору были выплачены премии в размере свыше 800 тысяч рублей, что повлекло существенное нарушение законных интересов университета.
Уголовные дела возбуждены по материалам сотрудников УФСБ России по Иркутской области.
В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: i38.ru
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