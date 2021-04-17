В Бурятии измеритель фур наказывает дальнобойщиков за мнимое превышение габаритов

Фемида верит роботу, а не человеку



Предприниматель из Иркутской области восемь месяцев тщетно пытался доказать в судах, что его грузовой автомобиль, на котором он проехал автоматический пункт весогабаритного контроля в Бурятии, не вырос в длину, как нос у Пиноккио, а входит в нормативные рамки разрешенных законом габаритов. Даже показания инспектора ГИБДД, рулеткой смерившего длину его машины, не повлияли на решение суда - Фемида поверила роботу, а не человеку.



Машина выросла?



Обстоятельства этого дела относятся к октябрю 2019 года, когда иркутянин отправился по работе в Бурятию. На автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» его тягач Freightliner ST проехал автоматический пункт весогабаритного контроля.



Здесь стоит разъяснить, что по закону большегрузы не могут выходить на автодорогу, если их габариты больше положенного по длине, ширине и высоте. Раньше габариты грузовых машин измерялись вручную на пунктах весового контроля, но с недавних пор в жизнь больших машин вошли автоматические системы. В Бурятии установлены уже три подобных комплекса, они способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без его торможения или полной остановки. Кроме этого, вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию.



Но вернемся к владельцу большегруза, который крайне удивился, что его тягач вдруг стал больше, чем есть. То есть камера зафиксировала превышение установленной длины транспортного средства.



Мужчина был уверен – такого просто не может быть. Он много лет за рулем большегруза, на нем ездил по всей стране, бывал и за границей, и никогда никаких превышений не установлено. Водитель убежден, что камера, автоматически фиксирующая габариты, неверно определила размеры его машины.



Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП ГИБДД МВД по РБ) вынес в отношении иркутянина постановление, в котором сообщалось, что он совершил административное правонарушение, и назначил штраф в размере 350 000 рублей.



Система не врет



Предприниматель решил добиться справедливости и обжаловал это постановление в Прибайкальском райсуде. Вместе с адвокатом он заявил ходатайство о привлечении к делу специалиста в лице сотрудника ГИБДД, чтобы он измерил большегруз, как в былые времена, вручную при помощи рулетки. Измерение показало, что никакого превышения необходимой длины нет. Если камера зафиксировала длину Freightliner ST в 2033 сантиметра (при предельно допустимой 2000 сантиметров), то ручное измерение показало 1998 сантиметров.



Вы, наверное, подумали, что суд встал на сторону предпринимателя? Увы. Суд заявил, что владелец большегруза не доказал, что на момент фиксации камерой машина соответствовала регламентированной длине и что конструкция машины не уменьшена в длине позже.



«Данные справки старшего государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД РФ по Прибайкальскому району С., из которой следует, что длина комплекса весогабаритного контроля с полуприцепом составила 19 метров 98 сантиметров, не опровергают правильности работы комплекса весогабаритного контроля и указанных в акте результатов измерения, поскольку объективных доказательств того, что транспортное средство не претерпело с момента фиксации правонарушения каких-либо технических изменений, что это одно и то же транспортное средство, не предъявлено».



Владелец большегруза предположил, что, возможно, измерительная система выдала превышение длины его машины из-за погрешности системы, но, судя из паспорта, комплекс весогабаритного контроля учитывает погрешность в 60 сантиметров, а это значит, что Freightliner ST предпринимателя превысила норматив по длине уже с этой погрешностью.



На суде начальник и аналитик отдела регионального надзора в сфере дорожного хозяйства комитета по развитию дорожного хозяйства Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ единогласно показали, что «оснований сомневаться в измерениях специального технического средства не имеется, правомерность измерений не оспорена. Измерительный комплекс соответствует установленным нормативам и правилам».



Выступил и специалист ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог РБ Кыласов. Он предположил, что в результате передвижения «седла» тягача могла быть изменена длина машины. Но этот аргумент никак не мог объяснить, почему тягач на камеру вырос в длину.



- Дело в том, что кабина Freightliner ST приварена к этому самому «седлу», и, чтобы что-то изменить, потребовалось бы немало времени. Более того, все конструктивные изменения сейчас регистрируются в ГИБДД, а здесь никакой регистрации не было, как и изменений в конструкции, - рассказал адвокат предпринимателя Павел Михайлов.



Жертвы компьютера



Кассационная инстанция оставила жалобу предпринимателя без удовлетворения. Суд подтвердил правильность привлечения владельца большегруза к административной ответственности и не придал значения измерениям рулеткой, произведенным сотрудником ГИБДД.



В итоге владелец тягача так и не смог доказать очевидное и подвергнуть сомнению правильность измерений системы. Теперь приставы ежемесячно списывают из его доходов сумму наложенного судом штрафа. Ездить в Бурятию предприниматель отказался.



Если бы этот случай стал единственным, вопросов было бы меньше. Но в судах подобного рода дела не редкость. Вот к правосудию обратился еще один владелец большегруза. Он заказал экспертизу, чтобы доказать, что его машина не увеличилась в габаритах, и попросил Прибайкальский райсуд отменить постановление о якобы совершенном им правонарушении. И вновь специалисты и начальники отделов в один голос заявили – система исправна, и оснований ей не доверять нет.



«Выводы экспертного исследования …не опровергают правильности работы комплекса весогабаритного контроля и указанных в акте результатов измерения, поскольку объективных доказательств того, что транспортное средство не претерпело с момента фиксации правонарушения каких-либо технических изменений, что это одно и то же транспортное средство, не представлено».



- Доказать, что система работает некорректно, невозможно. В итоге все большегрузы под ударом, и как доказать их невиновность - непонятно. Ко мне обращались еще несколько человек с такой же проблемой, но, когда они узнали про практику рассмотрения таких дел в судах, отказались от защиты своих прав. По существу, действует презумпция вины, и доказать обратное нереально, - заключает адвокат Павел Михайлов.



Любовь Ульянова, «Номер один».

Фото: Минтранс Бурятии

