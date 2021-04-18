Прокуратура Бурятии требует, чтобы бизнесмен снес гостиницу на Байкале

Природоохранный прокурор подал иск в суд Прибайкальского района на компанию «Байкал Даймонд»



Надзорное ведомство требует обязать компанию снести все постройки для приема туристов на озере Котокель. Ранее бизнесмен получил все разрешительные документы на строительство.



Теннис, барбекю, рыбалка



В 2016 году предприниматели взяли у Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) в долгосрочную аренду (на 49 лет) два лесных земельных участка под ведение туристической деятельности. «Байкал Даймонд» подготовил проекты освоения лесных участков, получил положительное заключение государственной экспертизы у РАЛХа, Ангаро-Байкальского территориального Управления Росрыболовства, а также дополнительное разрешение на оценку воздействия на окружающую среду. Кроме этого, по собственной инициативе компания решила получить согласие на постройки у надзорных органов – Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры. Запрещать стройку никто не стал.



Согласно утвержденному проекту освоения лесов, фирма могла возвести временные некапитальные деревянные постройки на извлекаемом столбчатом фундаменте (в народе его называют «стульчики»). По окончании срока аренды постройки можно легко разобрать и перевезти, поскольку они не имеют капитальных стен. Бизнесмены приступили к строительству: возвели кемпинги, кафе, коттедж, а также собирались построить гостиницу и спортзал. Однако планы так и остались планами.



Цивилизованному отдыху – нет



В марте 2019 года государственный инспектор Росприроднадзора во время патрулирования прибрежной зоны Прибайкальского района увидел строящуюся турбазу «Байкал Даймонд». Вскоре на объект нагрянула внеплановая проверка. Претензии надзорного органа заключались в следующем: временные постройки на «стульчиках» являются капитальными (а капитальное строительство в центральной экологической зоне Байкала запрещено) и в целом возводить какие-либо объекты для приема туристов на Байкале нельзя, так как «постройки не связаны с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий федерального значения и особых экономических зон туристско-рекреационного типа». Проще говоря, на озере можно отдыхать только «дикарями», без удобств.



В итоге инвестора оштрафовали на 300 тыс. рублей, позднее представители «Байкал Даймонд» подали апелляцию на решение и смогли уменьшить штраф на 100 тысяч. При этом инвесторы так и не поняли, за что им влепили штраф – ведь несколько лет назад они получили все разрешения на свою работу, собирались принимать туристов, платить налоги, заключили договоры на вывоз мусора и откачку ЖБО… Однако работать им почему-то не дают, хотя по всей Бурятии действуют нелегальные турбазы и гостевые дома, хозяева которых нигде официально не зарегистрированы и не платят налоги.



Инвесторы сразу после получения штрафа подали заявление в Прибайкальский районный суд, который 23 августа 2019 года определил, что внеплановая выездная проверка проведена с нарушениями требований закона. Райсуд решил постановление инспектора Росприроднадзора о привлечении «Байкал Даймонд» к административной ответственности отменить, а производство по делу прекратить за отсутствием состава правонарушения.



Однако неожиданно в дело вмешалась Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Надзорный орган подал протест на решение суда первой инстанции в Верховный суд Бурятии. Представители «Байкал Даймонд» утверждают, что в Верховном суде их никто слушать не стал. В итоге решение районного суда отменили и направили его на пересмотр туда же, на рассмотрение назначили другого судью, решившего оставить штраф в силе. Однако бизнесмены решили идти до конца и обжаловали это решение в Верховном суде Бурятии.



Судебные несостыковки



Позднее к нападкам на инвесторов подключился и РАЛХ. Ведомство попало иск в Арбитражный суд Бурятии с целью понудить инвесторов снести свою турбазу на Байкале, так как в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) якобы запрещено строить не только капитальные, но и любые объекты.



«Посчитав, что арендатором ведется деятельность, запрещенная в центральной экологической зоне, связанная со строительством зданий и сооружений, функционирование которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий федерального значения и особых экономических зон туристско-рекреационного типа, разрешенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а также строительство зданий и сооружений на незатронутых природных территориях, истец обратился в Арбитражный суд Бурятии с требованиями освободить лесной участок от построек», - сообщается в определении суда.



Однако в удовлетворении иска РАЛХу Арбитражный суд Бурятии, а позднее и вышестоящая инстанция - Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите - отказали.



«Леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение некапитальных строений, сооружений на лесных участках и осуществление их благоустройства. Рекреационная деятельность в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации», - указано в решении.



Таким образом, апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции о том, что построенные «Байкал Даймонд» объекты связаны с осуществлением рекреационной деятельности, разрешенной в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. А государственная экологическая экспертиза проектной документации, на отсутствие которой ссылались РАЛХ и прокуратура, необходима только для объектов недвижимого имущества, к которым постройки на «стульчиках» не относятся.



Кроме того, суд подчеркивает необходимость возведенных построек: «данные объекты способствуют развитию рекреационной деятельности на Байкальской природной территории, посещение которой законом не запрещено, что требует создания необходимой инфраструктуры для развития туризма».



Казалось бы, точки над «i» поставлены и дело разрешилось в пользу инвесторов. Но решения арбитражных судов госорганы не устроило, и они решили подступиться с другой стороны – подали иск в Прибайкальский райсуд, в котором вновь требуют снести турбазу. Возникает вопрос, зачем развивать цивилизованный туризм, что-то строить, если все может пойти прахом, разрешения на строительство будут пытаться аннулировать и чинить всяческие препоны? Развал цивилизованного туризма приведет к еще более бурному росту теневого сектора, где об экологии точно будут думать в последнюю очередь. Или не думать вообще. Не каждый владелец домика захочет, к примеру, цементировать выгребную яму, как это сделал «Байкал Даймонд». К чему лишние затраты? Как уже ранее сообщал «Номер один», из общего числа коллективных средств размещения в республике около 60 % находится в нелегальном поле.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: "Номер один"

