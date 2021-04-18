В Улан-Удэ втыкают небоскребы куда попало

Жадные инвесторы предпочитают лепить двадцатиэтажные блоки в центре города, не заботясь ни о ком



Сибирь – вот где, казалось бы, должны сбываться российские мечты о безусловном приоритете малоэтажного строительства в городах и пригородах. Однако жадные инвесторы предпочитают лепить двадцатиэтажные блоки в центре города, не заботясь ни о жителях, ни о внешнем облике города.



Город большой, а строить негде



По словам именитого архитектора Нормана Фостера, прежде чем что-либо строить, нужно послушать город. В случае с Улан-Удэ слышатся звуки деревни, смешанной с мегаполисом.



Вот несколько фактов для понимания ситуации. Программа развития застроенных территорий действует в Улан-Удэ с 2014-го и запланирована до 2024 года. Согласно ей, планируется снос около 2 тыс. старых домов. Вместо них возведут современные многоэтажки, людей расселят в новое жилье. Заново застроить предполагается в первую очередь территорию исторического центра города.



Интересно, что когда вице-премьеру России Марату Хуснуллину показали проект застройки юго-восточной и юго-западной частей города, чиновник тоже порекомендовал городским властям сделать упор на застройку центра Улан-Удэ: «Это должно стать одной из приоритетных задач. Вообще, столица Бурятии растянута очень сильно, и это накладывает дополнительные расходы по многим параметрам. Если так посчитать, то Улан-Удэ занимает пол-Москвы».



Идем в справочники и обнаруживаем, что площадь Улан-Удэ - 347 квадратных километров, что в семь раз меньше площади столицы России, и это без учета Новой Москвы. Столица Бурятии находится на 24-м месте в стране по площади и больше таких мегаполисов, как Красноярск, Владивосток, Грозный.



При этом соседний Иркутск меньше на треть, и лишь Чита значительно больше - 534 квадратных километров и занимает 12-е место в России. Получается, столица Бурятии не должна испытывать проблем с площадями под строительство малоэтажных микрорайонов.



Опасные высотки уродуют город



Если посмотреть на Европу, то там даже в крупных городах предпочитают строить малоэтажные дома. А в высотках не живут, а работают, как в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Однако в Улан-Удэ двадцатиэтажные башни втыкают на карте города без разбора – никто не учитывает ни архитектурный план, ни высотность зданий в микрорайоне.



И если сесть в машину времени и вернуться в прошлое, то можно увидеть, как наш город выглядел до этих небоскребов. Это можно сделать с помощью сервиса Яндекс, где доступны виды Улан-Удэ от 2010 года.



Еще только строится ФСК, и нет башен-двойняшек, и, тем более, высотки на месте кинотеатра «Октябрь». Центральные улицы чисты от Китайской стены, как прозвали многоэтажки на Смолина.



Именно эти новые высотки вызывают нарекания в центре. Недавно жители улицы Смолина обратились к депутату округа № 16 Сергею Бурдикову с жалобой на строительство высотных многоэтажек в их районе. По словам горожан, стройка не только мешает людям, но и представляет угрозу их безопасности.



- Район застроен плотно и будет застраиваться дальше. Конечно, это вызывает недовольство у жителей. Но проект большой и важный для города, поэтому нужно проработать с застройщиком мелкие вопросы. Расходы на устранение недочетов потребуются небольшие, а людям будет куда комфортнее. Хотим сегодня показать все ошибки на месте, чтобы в будущем застройщик их избежал, - объяснил ранее ситуацию Сергей Бурдиков.



Многоэтажки вредят здоровью



Как рассказал академик Александр Кривов, массовое строительство железобетонных многоэтажек — тупик для страны. Такое жилье опасно, неустойчиво к катаклизмам, ресурсоемко, крайне дорого в утилизации и создает большие проблемы для будущих поколений.



- Важно, что многоэтажное жилье не только противно человеческой природе, но и опасно, дорого, очень ресурсоемко. Жилье должно быть невысоким, экономичным, утилизируемым, «природоподобным». При этом малоэтажка может быть самой разной: и усадьбы на больших участках, и компактные односемейные дома, и таунхаусы, и трехэтажные здания с квартирами, - рассказал «Номер один» директор Национального градостроительного института Александр Кривов.



Он отметил, что многоэтажные дома очень дороги и в строительстве и эксплуатации. В двадцатиэтажном здании «потери» площадей на незадымляемую лестницу, лифтовые шахты, коридоры, места для коммуникаций — 30–35%.



- И у нас совсем не учитывается стоимость здания за время всего жизненного цикла. А на проектирование и стройку тратится в среднем всего 20% от общих затрат на здание за все время его жизни. Остальные расходы — на эксплуатацию, ремонт и утилизацию материалов. Если учесть все затраты, то получится, что строительство многоэтажек — это трата огромных ресурсов сегодня и закладывание мины для будущих поколений, - поясняет архитектор.



Получается, пока весь мир стремится создавать комфортное жилье для людей, Бурятия пытается строить «муравейники».



Андрей Шевченко, «Номер один».