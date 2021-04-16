Конфликт в одном из московских дворов, где материли уроженок Бурятии, стал резонансным

Он попал в поле зрения полиции, ему будет дана соответствующая правовая оценка и приняты все меры реагирования
Власти Бурятии поддержат уроженок республики, которые попали в Москве в потасовку из-за, по их словам, «неадекватного поведения» местных жительниц, сообщил РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов.
Ранее уроженка Бурятии опубликовала на своей странице в Instagram пост, где пожаловалась, что она и ее знакомая стали участницами конфликта на расовой почве. Как утверждает девушка, конфликт начался возле подъезда: двум взрослым москвичкам не понравилась азиатская внешность девушек и они, используя нецензурные слова, стали их оскорблять. Конфликт закончился потасовкой, по словам девушки, у ее знакомой остался «след на виске от удара». Свои слова девушка подкрепила видеороликом, однако начала конфликта там нет. При этом на видео отчетливо слышно, что разговор шел на повышенных тонах и с использованием матерных слов с обеих сторон. Ситуация вызвала резонанс в СМИ, в том числе федеральных.
«Безусловно, мы поддержим наших девушек, мы своих не бросим. Окажем необходимую правовую помощь. Сейчас московская полиция уже работает по этому факту. Будет дана соответствующая правовая оценка и приняты все меры реагирования. В этом плане и полиция Москвы, и власти Москвы давно и плодотворно ведут всю необходимую работу по недопущению межнациональной розни, конфликтов на национальной почве», - заявил Цыденов.
«Данный конкретный случай, конечно, очень некрасивый. При этом хочу подчеркнуть, что необразованные, некультурные, откровенно хамовитые люди есть всегда и везде. Они запросто порождают вокруг себя конфликты, выплескивая собственную неустроенную жизнь на прохожих. Сидящие у подъезда не совсем адекватные люди всегда цепляются к мимо проходящим. Для них молодые люди - наркоманы, молодые девушки - представительницы профессии с низкой социальной ответственностью. Такого рода конфликты на национальной почве носят точечный, локальный характер - делать на основе этого инцидента большие далеко идущие выводы не нужно. Россия - государство многонациональное, многокультурное и многоконфессиональное. В единстве нации - наша сила», - подчеркнул Алексей Цыденов.
Он пожелал землячкам «стойкости и силы».
Как сообщал «Номер один», ранее глава полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев пообещал уроженкам республики необходимую юридическую помощь.
Фото: скриншот со страницы девушки
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