Конфликт в одном из московских дворов, где материли уроженок Бурятии, стал резонансным

Он попал в поле зрения полиции, ему будет дана соответствующая правовая оценка и приняты все меры реагирования



Власти Бурятии поддержат уроженок республики, которые попали в Москве в потасовку из-за, по их словам, «неадекватного поведения» местных жительниц, сообщил







«Безусловно, мы поддержим наших девушек, мы своих не бросим. Окажем необходимую правовую помощь. Сейчас московская полиция уже работает по этому факту. Будет дана соответствующая правовая оценка и приняты все меры реагирования. В этом плане и полиция Москвы, и власти Москвы давно и плодотворно ведут всю необходимую работу по недопущению межнациональной розни, конфликтов на национальной почве», - заявил Цыденов.



«Данный конкретный случай, конечно, очень некрасивый. При этом хочу подчеркнуть, что необразованные, некультурные, откровенно хамовитые люди есть всегда и везде. Они запросто порождают вокруг себя конфликты, выплескивая собственную неустроенную жизнь на прохожих. Сидящие у подъезда не совсем адекватные люди всегда цепляются к мимо проходящим. Для них молодые люди - наркоманы, молодые девушки - представительницы профессии с низкой социальной ответственностью. Такого рода конфликты на национальной почве носят точечный, локальный характер - делать на основе этого инцидента большие далеко идущие выводы не нужно. Россия - государство многонациональное, многокультурное и многоконфессиональное. В единстве нации - наша сила», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Он пожелал землячкам «стойкости и силы».







Фото: скриншот со страницы девушки Власти Бурятии поддержат уроженок республики, которые попали в Москве в потасовку из-за, по их словам, «неадекватного поведения» местных жительниц, сообщил РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов. Ранее уроженка Бурятии опубликовала на своей странице в Instagram пост , где пожаловалась, что она и ее знакомая стали участницами конфликта на расовой почве. Как утверждает девушка, конфликт начался возле подъезда: двум взрослым москвичкам не понравилась азиатская внешность девушек и они, используя нецензурные слова, стали их оскорблять. Конфликт закончился потасовкой, по словам девушки, у ее знакомой остался «след на виске от удара». Свои слова девушка подкрепила видеороликом, однако начала конфликта там нет. При этом на видео отчетливо слышно, что разговор шел на повышенных тонах и с использованием матерных слов с обеих сторон. Ситуация вызвала резонанс в СМИ, в том числе федеральных.«Безусловно, мы поддержим наших девушек, мы своих не бросим. Окажем необходимую правовую помощь. Сейчас московская полиция уже работает по этому факту. Будет дана соответствующая правовая оценка и приняты все меры реагирования. В этом плане и полиция Москвы, и власти Москвы давно и плодотворно ведут всю необходимую работу по недопущению межнациональной розни, конфликтов на национальной почве», - заявил Цыденов.«Данный конкретный случай, конечно, очень некрасивый. При этом хочу подчеркнуть, что необразованные, некультурные, откровенно хамовитые люди есть всегда и везде. Они запросто порождают вокруг себя конфликты, выплескивая собственную неустроенную жизнь на прохожих. Сидящие у подъезда не совсем адекватные люди всегда цепляются к мимо проходящим. Для них молодые люди - наркоманы, молодые девушки - представительницы профессии с низкой социальной ответственностью. Такого рода конфликты на национальной почве носят точечный, локальный характер - делать на основе этого инцидента большие далеко идущие выводы не нужно. Россия - государство многонациональное, многокультурное и многоконфессиональное. В единстве нации - наша сила», - подчеркнул Алексей Цыденов.Он пожелал землячкам «стойкости и силы». Как сообщал «Номер один» , ранее глава полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев пообещал уроженкам республики необходимую юридическую помощь.Фото: скриншот со страницы девушки