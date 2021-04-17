17.04.2021
Зампред правительства Бурятии возглавил ВАРК

Зампред правительства Бурятии возглавил ВАРК

Вячеслава Цыбикжапова избрали на должность 15 апреля


15 апреля состоялось заседание Совета Всебурятской ассоциации развития культуры. Одним из вопросов повестки было избрание президента. С 2016 года эту общественную должность до ухода из жизни занимал Иннокентий Егоров.

На пост президента ВАРК выдвигали две кандидатуры: Вячеслава Цыбикжапова, зампреда правительства Бурятии по «социалке» и ученого, действующего вице-президент ВАРКа Бабасана Цыренова. Большинством голосов президентом ВАРК был избран Вячеслав Цыбикжапов.

- Хочу высказать свою точку зрения по некоторым волнующим меня вопросам. На мой взгляд, за годы существования организации наиболее плодотворный период ее работы пришелся на время, когда вице-президентом, а затем президентом ВАРК работал Бато Баяртуев. А что касается последних пяти лет, то по ряду объективных и субъективных причин работа практически не велась. В результате итак невысокий авторитет ВАРК среди бурятского населения республики, Забайкальского края, Иркутской области в данный момент стремится к нулю (это мое оценочное суждение), - пишет на своей странице в соцсети один из членов ВАРК Жаргал Дагбаев.

До очередного съезда ВАРК, который планируется провести осенью этого года, необходимо разработать проект Концепции развития бурятского народа, считает Жаргал Дагбаев.

С назначением Вячеслава Цыбикажапова поздравил глава Бурятии.

- Поздравляю Вячеслава Балдановича. ВАРК - это важнейшая общественная организация для всего бурятского народа, которая сыграла большую роль в вопросах сохранения и развития традиций и культуры бурятского народа. Активность организации в разные периоды была разной, однако значение этого института сложно переоценить. В наших непростых современных реалиях, когда все этнические культуры испытывают давление глобализации, вопрос сохранения и развития культуры бурятского народа является крайне важным и сложным, - пишет Алексей Цыденов в Facebook.

Глава Бурятии также дал напутствия новому президенту ВАРКа.

- Желаю Вячеславу Балдановичу плодотворной работы на новой общественной должности, уверен, что у него получится активизировать деятельность ВАРК на благо всех бурят, в независимости от места их проживания, внимательнее отнестись к актуальным проблемам, молодежным и цифровым проектам и к другим важным вопросам сохранения и развития нашей культуры и языка. Мы будем оказывать содействие во всех начинаниях ВАРКа, - заключил Алексей Цыденов.


Фото: https://gazeta-n1.ru/stock

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