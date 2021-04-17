Зампред правительства Бурятии возглавил ВАРК



15 апреля состоялось заседание Совета Всебурятской ассоциации развития культуры. Одним из вопросов повестки было избрание президента. С 2016 года эту общественную должность до ухода из жизни занимал Иннокентий Егоров.

На пост президента ВАРК выдвигали две кандидатуры: Вячеслава Цыбикжапова, зампреда правительства Бурятии по «социалке» и ученого, действующего вице-президент ВАРКа Бабасана Цыренова. Большинством голосов президентом ВАРК был избран Вячеслав Цыбикжапов.

- Хочу высказать свою точку зрения по некоторым волнующим меня вопросам. На мой взгляд, за годы существования организации наиболее плодотворный период ее работы пришелся на время, когда вице-президентом, а затем президентом ВАРК работал Бато Баяртуев. А что касается последних пяти лет, то по ряду объективных и субъективных причин работа практически не велась. В результате итак невысокий авторитет ВАРК среди бурятского населения республики, Забайкальского края, Иркутской области в данный момент стремится к нулю (это мое оценочное суждение), - пишет на своей странице в соцсети один из членов ВАРК Жаргал Дагбаев.

До очередного съезда ВАРК, который планируется провести осенью этого года, необходимо разработать проект Концепции развития бурятского народа, считает Жаргал Дагбаев.

С назначением Вячеслава Цыбикажапова поздравил глава Бурятии.

- Поздравляю Вячеслава Балдановича. ВАРК - это важнейшая общественная организация для всего бурятского народа, которая сыграла большую роль в вопросах сохранения и развития традиций и культуры бурятского народа. Активность организации в разные периоды была разной, однако значение этого института сложно переоценить. В наших непростых современных реалиях, когда все этнические культуры испытывают давление глобализации, вопрос сохранения и развития культуры бурятского народа является крайне важным и сложным, - пишет Алексей Цыденов в Facebook.

Глава Бурятии также дал напутствия новому президенту ВАРКа.

- Желаю Вячеславу Балдановичу плодотворной работы на новой общественной должности, уверен, что у него получится активизировать деятельность ВАРК на благо всех бурят, в независимости от места их проживания, внимательнее отнестись к актуальным проблемам, молодежным и цифровым проектам и к другим важным вопросам сохранения и развития нашей культуры и языка. Мы будем оказывать содействие во всех начинаниях ВАРКа, - заключил Алексей Цыденов.





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