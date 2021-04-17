В Бурятии снижением бедности займется специальная комиссия



При главе Бурятии появилась комиссия по достижению национальной цели – снижению бедности населения к 2030 году. Соответствующий указ глава республики Алексей Цыденов подписал 14 апреля.

Комиссию возглавил Алексей Цыденов. В ее состав вошли:

-первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин;

- зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов;

- зампред правительства – министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов;

- зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев;

- министр туризма Мария Бадмацыренова;

- министр социальной защиты населения Татьяна Быкова;

- министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов;

- министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова;

- врио министра финансов Георгий Мадаев;

- руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев;

- заместитель руководителя администрации главы по вопросам территориального развития – председатель комитета территориального развития Виктор Аюшеев;

- заместитель министра экономики Виктор Винокурцев;

- председатель комитета по труду министерства экономики Елена Фомина;

- председатель комитета социальных гарантий министерства социальной защиты населения Оксана Емельяненко.

Комиссия должна разработать программу по снижению бедности населения и реализовать ее.





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