В Бурятии снижением бедности займется специальная комиссия

Возглавил комиссию глава республики
При главе Бурятии появилась комиссия по достижению национальной цели – снижению бедности населения к 2030 году. Соответствующий указ глава республики Алексей Цыденов подписал 14 апреля.
Комиссию возглавил Алексей Цыденов. В ее состав вошли:
-первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин;
- зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов;
- зампред правительства – министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов;
- зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев;
- министр туризма Мария Бадмацыренова;
- министр социальной защиты населения Татьяна Быкова;
- министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов;
- министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова;
- врио министра финансов Георгий Мадаев;
- руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев;
- заместитель руководителя администрации главы по вопросам территориального развития – председатель комитета территориального развития Виктор Аюшеев;
- заместитель министра экономики Виктор Винокурцев;
- председатель комитета по труду министерства экономики Елена Фомина;
- председатель комитета социальных гарантий министерства социальной защиты населения Оксана Емельяненко.
Комиссия должна разработать программу по снижению бедности населения и реализовать ее.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/
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