В Бурятии закрылась последняя ледовая переправа



16 апреля сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам закрыли последнюю официальную ледовую переправу. С этого дня любое передвижение транспорта и людей через ледовые переправы запрещено.

- Переправа располагалась в Муйском районе на реке Муя и соединяла поселок Усть-Муя с региональной трассой. Для её закрытия были организованы все соответствующие мероприятия и установлены запрещающие знаки. Подъезды заблокированы с обеих сторон, - рассказывает старший госинспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Виктор Кузнецов.

В весенний период в Бурятии опасными местами для посещения являются все водоемы, но особенно озеро Байкал. В этом году на водных объектах зарегистрировано три происшествия, пять человек были спасены, трое погибли.



Фото: ГУ МЧС по РБ