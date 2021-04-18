Организацию по проведению субботника берут на себя муниципальные власти



24 апреля в Бурятии пройдет субботник, приуроченный к голосованию за благоустройство общественных территорий. Такой субботник в республике пройдет впервые. Он состоится в преддверии старта онлайн-голосования, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Организацию по проведению субботника берут на себя муниципальные власти. Министерство строительства также примет участие в субботнике, который станет частью масштабного всероссийского мероприятия.



«Муниципальные образования будут проводить уборку на своих территориях, где ранее выполнялось благоустройство, или на территориях, которые примут участие в онлайн обсуждение по выбору объектов благоустройства. Также любая организация республики может присоединиться к масштабному субботнику. Все, кто примет участие в субботнике сделает жизнь еще комфортнее», - прокомментировал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



Субботник пройдет в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению и повышению санитарной культуры.



«Субботники должны быть организованы во всех без исключения населенных пунктах. Это поможет повысить ответственность жителей за территории, где они проживают», - сказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Напомним, в этом году впервые пройдет онлайн-голосование по выбору общественных территорий с 26 апреля по 30 мая. Каждый житель республики старше 14 лет сможет проголосовать на платформе



Фото: pixabay.com

24 апреля в Бурятии пройдет субботник, приуроченный к голосованию за благоустройство общественных территорий. Такой субботник в республике пройдет впервые. Он состоится в преддверии старта онлайн-голосования, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Организацию по проведению субботника берут на себя муниципальные власти. Министерство строительства также примет участие в субботнике, который станет частью масштабного всероссийского мероприятия.«Муниципальные образования будут проводить уборку на своих территориях, где ранее выполнялось благоустройство, или на территориях, которые примут участие в онлайн обсуждение по выбору объектов благоустройства. Также любая организация республики может присоединиться к масштабному субботнику. Все, кто примет участие в субботнике сделает жизнь еще комфортнее», - прокомментировал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.Субботник пройдет в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению и повышению санитарной культуры.«Субботники должны быть организованы во всех без исключения населенных пунктах. Это поможет повысить ответственность жителей за территории, где они проживают», - сказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.Напомним, в этом году впервые пройдет онлайн-голосование по выбору общественных территорий с 26 апреля по 30 мая. Каждый житель республики старше 14 лет сможет проголосовать на платформе 03.gorodsreda.ru . Отдать свой голос можно будет за объект, который больше всего нуждается в благоустройстве и за понравившийся дизайн-проект.Фото: pixabay.com