В Бурятии спасатели рассказали будущим вожатым о правилах безопасности на воде

В обучении приняли участие более 120 студентов
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам рассказали студентам Бурятского государственного института - будущим вожатым детских оздоровительных лагерей о правилах безопасности на водных объектах в летнее время. В обучении приняли участие более 120 студентов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В роли преподавателя выступил старший государственный инспектор группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Пётр Чистяков.
- Подобное обучение для студентов БГУ мы проводим уже второй год подряд, в ходе которых рассказываем ребятам, как вести себя на воде, как пользоваться спасательным концом Александрова, жилетом и кругом. Ребята с удовольствием слушали и задавали очень много вопросов про спасение на воде. В основном их интересовали практические действия, как вести себя в реальной ситуации, - рассказал госинспектор.
По словам Петра Чистякова, будущие вожатые подходят к сезонной работе очень осознанно. Учащиеся прислушиваются к советам и рекомендациям сотрудников МЧС России, а соблюдение правил безопасности не только во время работы, но и в повседневной жизни, считают обязательным при любых ситуациях.
Напомним, всего в 2021 году планируется открытие 65 лагерей с дневным пребыванием детей и 20 лагерей труда и отдыха в образовательных учреждениях Улан-Удэ, а также 10 загородных оздоровительных лагерей. С учетом ограничений по наполняемости отрядов не более 75% отдыхом, оздоровлением и занятостью в загородных лагерях будет охвачено более 37 тысяч детей. Подробнее...
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
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