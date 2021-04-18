Центр «Мой Бизнес» Бурятии стал лауреатом Первой национальной премии

Награду он получил в номинации национального аналитического центра «НАФИ» - «Лидер популяризации»



Центр «Мой бизнес» Улан-Удэ стал лауреатом Первой национальной премии «Мой бизнес» в номинации национального аналитического центра «НАФИ» - «Лидер популяризации». Церемония награждения прошла в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая проходит с 15 по 17 апреля в городе Светлогорск Калининградской области. В число лауреатов номинации также вошли Калужская область и Республика Татарстан, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- Мы на основе большого российского исследования выбрали те регионы, где был самый высокий уровень информированности среди жителей о деятельности центра «Мой бизнес». Вас слышат, вас видят, о вас знают. Это вдвойне победа, потому что это общественное признание, - отметила генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева.



Заместитель председателя правительства Республики Бурятия Антон Виноградов поздравил Центр с наградой федерального уровня:



- Хочу поблагодарить команду регионального Центра за высокий профессионализм в работе по развитию предпринимательства и популяризации предпринимательства в республике. Для нас особо важно, что в данной номинации «Лидер популяризации» победителей выбирало не жюри, а сами предприниматели, - отметил он.



Для справки



Центр «Мой бизнес» в Улан-Удэ работает с 2018 года. На сегодняшний день есть представительства практически во всех районах республики, предприниматели Бурятии могут получить более 140 услуг. Представители Центра участвуют во Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, где обсуждаются действующие меры поддержки бизнеса, лучшие практики, а также стратегия дальнейшего развития. Всего в конференции принимают участие 300 представителей региональных инфраструктур поддержки предпринимательства со всех регионов России.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

