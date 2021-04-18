Алименты от самозанятого, почему могут выселить новоселов и претензии после гарантии

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств



Возврат возможен



«Я хочу вернуть технически сложный товар — ноутбук, а магазин отказывается его принимать. Что делать?»

Кирилл, Улан-­Удэ.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Если еще не прошли две недели, то покупатель вправе вернуть товар без объяснения причин. В течение 14 дней он приходит в магазин, передает продавцу технику и забирает свои деньги. После 15 дней пользования товаром возврат осуществляется только при наличии существенных недостатков. Если неисправности незначительные, продавец забирает технику, чтобы провести техническое обслуживание или гарантийный ремонт.



Продавец обязан вернуть деньги, если: поломку или дефект нельзя устранить; из-­за неисправности техника не работает; стоимость ремонта соразмерна цене товара; на починку потребуется больше 45 дней; после гарантийного ремонта нарушения в работе повторились или появились новые; каждый год техника находится на гарантийном ремонте более 30 дней. Помимо возврата денег покупатель вправе претендовать на возмещение морального ущерба при сокрытии продавцом важной информации о товаре.



Оценка дефектов и их причин проводится путем проведения технической экспертизы. Возврат в магазин технически сложного товара возможен в том случае, если дефекты возникли не из-­за неправильной эксплуатации покупателем.



Как вернуть технически сложный товар?



При обнаружении недостатков нужно выяснить, является ли покупка технически сложной или нет, изучив перечень, утвержденный Постановлением № 924. Ноутбук указан в пункте 7, поэтому его разрешается вернуть по истечении двух недель при наличии существенных дефектов. Необходимо написать продавцу заявление о проведении экспертизы и устранении поломки. Неисправный товар нужно передать продавцу на гарантийный ремонт, приложив инструкцию, гарантийный талон, описание на ноутбук, оригинальную упаковку (без упаковки не примут). Также важно, чтобы все пломбы и печати были сохранены. Товар нельзя чинить самостоятельно. Если при себе нет чека и прочих платежных документов, это не является основанием для отказа в возврате денег.



Продавец принимает заявление, регистрирует его и выдает покупателю копию документа. Также его информируют, когда нужно прийти за отремонтированным изделием. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 45 дней.



После получения заявления и неисправного товара продавец обязан незамедлительно направить технику на экспертизу. Торговый центр проводит ее за свой счет, поэтому не вправе перекладывать расходы на потребителя. Если выяснится, что недостатки устранимые, делается гарантийный ремонт. Если выяснится, что неисправность возникла по вине покупателя, он должен будет возместить продавцу расходы на экспертизу. Если недостатки нельзя устранить, покупатель получает деньги или меняет товар на аналогичный. Если недостатки существенные и неустранимые, покупатель вправе требовать на выбор возврата технически сложного товара или замены его на аналогичный. Пишется заявление на возврат денег или замену товара. Продавец обязан выполнить требование в течение семи дней. В случае отказа продавца в возврате некачественной техники свои интересы следует защищать в суде и подать исковое заявление в соответствии со статьей 17 Закона № 2300–1. Потребитель вправе выбрать, в какой суд обращаться за защитой своих прав: по месту нахождения продавца; проживания или регистрации ответчика; заключение договора. При стоимости иска меньше 50 000 рублей спор рассматривает мировой суд, в остальных случаях — районный или городской.



Алименты от самозанятого



«Бывший муж оформился как самозанятый. Как самозанятые платят алименты?»

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Если гражданин работает по трудовому договору, то обязанность удерживать с его дохода алименты и перечислять их получателю возложена на администрацию организации­работодателя (ст. 109 Семейного кодекса РФ). Но самозанятый получает доход не по трудовому договору, а по гражданско-­правовому. Поэтому здесь возможны следующие ситуации.



Самозанятый может самостоятельно перечислять алименты в размере, установленном судом или соглашением об уплате алиментов, с дохода, полученного им в рамках самозанятости. Это можно делать ежемесячно после того, как определилась сумма дохода за истекший месяц.



Если получатель алиментов знает, от какого юрлица самозанятый планирует получить доход и взыскиваемая сумма не превышает 100 000 рублей, он может принести исполнительный лист на уплату алиментов непосредственно в эту организацию. И тогда организация при выплате дохода самозанятому должна будет удержать нужную сумму алиментов и перечислить ее получателю алиментов (ч. 3 ст. 98 Закона от 02.10.2007 №229­ФЗ).



Если самозанятый не будет добровольно платить алименты с полученного дохода, то получатель может обратиться за взысканием задолженности по алиментам в банк, в котором у самозанятого открыты счета, или к судебному приставу (ст. 112 Семейного кодекса РФ). Размер задолженности по алиментам может быть определен судебным приставом исходя из дохода самозанятого за весь период, за который самозанятый не платил алименты (ст. 113 Семейного кодекса РФ). Кроме того, если алименты должны были выплачиваться по решению суда, но не платились в срок, виновное лицо заплатит получателю алиментов неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (ст. 115 Семейного кодекса РФ).



Мораторий на поверку отменен



«В прошлом году хотела провести поверку электросчетчика, сказали, что введен какой-­то мораторий. О чем речь?»

Н.Н., Улан-­Удэ.



— С 6 апреля по 31 декабря 2020 года государством был введен мораторий на поверку электросчетчиков. Это значит, что работники коммунальных служб не проводили поверки приборов учета, даже тех, срок поверки которых истек, но с 1 января 2021 года мораторий был снят.



До апреля 2021 года итоговая стоимость на оплату услуг рассчитывалась по средним показателям за последние полгода. Однако с 1 апреля 2021 года тем гражданам, которые не провели самостоятельно поверку, будут начисляться коэффициенты к установленному нормативу ЖКХ.



Почему могут выселить новоселов?



«Мои знакомые попали в ужасную ситуацию — купили квартиру, а теперь кто-­то оспорил их право на собственность и они рискуют остаться без жилья. Как это возможно? Что делать, чтобы избежать такой ситуации?»

Без подписи.



Отвечает юрист Сергей Кузьмин:



— Согласно статистике, в России около 9 % квартир, выставленных на продажу, являются юридически грязным жильем. Сделка может сорваться на этапе регистрации. Но если она будет проведена, то в дальнейшем покупатель рискует лишиться квартиры и денег.



Есть несколько основных причин, по которым суды отбирают недвижимость у новоселов.



Первая причина — купленная квартира оказалась в залоге либо на нее наложен арест (в эту категорию попадают 46 % юридически грязных объектов). Сделку с подобным жильем не зарегистрирует Росреестр. Главное, не спешить передать деньги продавцам. Право собственности на квартиру возникает именно после регистрации сделки в Росреестре, а не после подписания договора купли­-продажи.



Второй повод лишиться прав на жилье — купить объект у продавца, имеющего большие долги. Сделка может быть оспорена, а покупатель пополнит длинный список физических и юридических лиц, имеющих финансовые претензии к недобросовестному продавцу.



Третий вариант — квартира, купленная на материнский капитал, продана без выделения доли детям. Такую сделку может ликвидировать по суду опека в связи с тем, что родители нарушили правила использования маткапитала.



Четвертая причина, по которой граждан лишают новых квартир, — продавец оказывается банкротом или находится в процессе банкротства. Распродавать имущество он не имеет права.



Пятая причина — наследственные споры. Жилье, которое недавно было получено по наследству — это рисковая покупка. Покупатель также может потерять новую квартиру, если ее продали без согласия второго супруга. Наконец, опасно приобретать жилье, по которому идут или шли судебные споры.



Чтобы защитить себя от квартирных мошенников, нужно наложить запрет на регистрационные действия со своим недвижимым имуществом в Росреестре. После наложения запрета сделку купли­-продажи квартиры никто не сможет зарегистрировать без письменного согласия собственника на ее совершение.



Разница понятий



«Чем отличается «проверка качества товара» от «экспертизы»?»

Сергей П., Улан­-Удэ.



Отвечает Управление Рос­потребнадзора по Республике Бурятия:



— Законом РФ «О защите прав потребителей» установлено отличие «проверки качества товара» от «экспертизы». В ч. 5 ст. 18 Закона по данному поводу сказано следующее: «продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.



В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.



Таким образом, проверка качества отличается от экспертизы тем, что проводится непосредственно в месте покупки товара без привлечения специалистов, обладающих специальными знаниями. При проведении экспертизы эксперт дает соответствующее заключение.



Претензии после гарантии



«Купила туфли, но они очень сильно растянулись и стали спадать с ног. Я обратилась в магазин, и мне сказали, что гарантийный срок истек и претензии больше не принимаются. Как быть в этой ситуации?»

Оксана, Улан­-Удэ.



Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:



— Если вы аккуратно обращались с обувью, не нарушили правила носки и уверены, что причина возникшего недостатка — заводской брак, а точнее, скрытый дефект, который выявился в течение носки обуви, предъявляйте претензию к продавцу. Ссылаться следует на п. 5 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее — Закон). В ней сказано, что покупатель имеет право предъявлять претензии, если недостатки обнаружены после окончания гарантийного срока в пределах двух лет после приобретения товара.



Однако продавец может потребовать, чтобы вы подтвердили, что причина дефекта — заводской брак. Установить это должна независимая экспертиза. Но поскольку гарантийный срок уже истек, оплачивать и организовывать ее должны вы сами. Если же заводской дефект товара подтвердится, то продавец обязан вернуть деньги за некачественный товар, а также оплатить стоимость независимой экспертизы, то есть возместить вам все понесенные расходы (ст. 18 Закона). Если продавец отказывается возвратить все понесенные расходы, придется решать вопрос в судебном порядке.

