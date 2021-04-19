В Бурятии директора школы оштрафовали за школьные обеды

Образовательное учреждение закупало их без проведения торгов





Прокуратура Бурятии выявила неэффективное использование бюджетных средств в одной из школ Кяхтинского района. Оно связано с закупкой горячего питания в обход конкурсных процедур.

«Для формального соблюдения установленных законом ограничений директор школы допустила искусственное дробление контракта на приобретение продуктов питания, заключив договор с одним поставщиком. Указанное повлекло незаконное уклонение заказчика от проведения конкурсных процедур», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Прокурор внес руководителю Кяхтинского районного управления образования представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Кроме того, по постановлению прокурора директор школы привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»