Молодежь была бы рада продолжению «маскарада»

Это замедлит распространение любых инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, считают сторонники масочного режима
Казалось бы, очевидно, что за время пандемии коронавируса всем осточертели связанные с COVID-19 ограничения. Особенно наглядно это заметно у супермаркетов и на остановках общественного транспорта, когда люди спешно снимают маску едва выйдя из магазина или автобуса. И действительно - большинство россиян (64%) против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным.
Однако 15% россиян, напротив, поддерживают такую идею. Причем больше всего тех, кто голосует за бессрочный масочный режим, среди молодежи до 24 лет (20%), сообщает несколько шокирующие результаты своего опроса портал SuperJob .
Среди населения городов-миллионников идею объявить масочный режим бессрочным чаще всего поддерживали жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (по 21%): «Это замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем».
Причем в свободолюбивой Москве сторонников введения бессрочного режима ношения медицинских масок несколько больше, чем по стране в целом (18 и 15% соответственно), а в Санкт-Петербурге — чуть меньше (14%). Реже всего в поддержку идеи высказывались жители Волгограда (10%).
После этого уже не может удивить то, что решения руководства компаний в «ковидный» период одобряет практически каждый второй сотрудник - 47%. А критикуют решения руководства 15% сотрудников российских компаний. Женщины чаще мужчин высказывались в поддержку топ-менеджмента: 53% против 44% соответственно.
Впрочем, здесь все более прагматично. Опрошенные высоко оценивают возможность работать удаленно и тот факт, что их доходы не упали. С одобрением россияне отнеслись к принятым мерам по соблюдению противоэпидемиологического режима на рабочих местах и обеспечению необходимыми средствами защиты.
Фото: pixabay.com
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