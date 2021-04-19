В Бурятии суточное число новых случаев COVID-19 упало до 30

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 857



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 857. Это на 30 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (19 612) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 822 человека, за минувшие сутки умерли двое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 30 новых случаев коронавируса: 21 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 556 человек.



В стационарах получают лечение 377 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 251. В отделениях реанимации находится 61 пациент (из них старше 65 лет – 34), на ИВЛ 28 пациентов (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.



Амбулаторное лечение проходят 270 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 388 (+17) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 560 коек: занято – 377, свободно – 183 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 904 человек, с нарастающим итогом – 933 491 человек.



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