В Байкальском регионе смолка отвоевала 10% рынка жевательной резинки

Местные производители лакомства задумываются об экспорте в Корею, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты



В Байкальском регионе (Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край) доля сибирской жевательной серы (или «смолки») достигла около 10 % от общих продаж жевательных резинок, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.



В 2020 году предприятиями Бурятии - ИП Петинов О.А. («Ларикс»), ООО «Байкальская живица», ИП Грудинин Д. А.(«Байкальская смолка») - произведено продукции 16,4 тонны этой продукции или 3,3 миллиона штук.



Смолка продается в Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Чите, Новосибирске, Кемерово и других городах и регионах России.



Экологически чистое сырье для производства смолки заготавливается в районах Бурятии и Забайкальского края. По вкусовым качествам ценится живица лиственницы даурской. В Байкальском регионе продается половина от всей производимой продукции. Объемные товарные запасы позволяют регулярно поставлять продукцию клиентам, несмотря на сезонность заготовок смолы сибирской лиственницы.



В 2020 году байкальская смолка была заявлена для участия в конкурсе «Вкусы России» в номинации «Попробуй, полюбишь». По итогам конкурса Российский экспортный центр предложил предпринимателям Бурятии разместить образцы продукции на российских выставочных стендах в Корее, Вьетнаме и Объединенных Арабских Эмиратах.



«Необычная и полезная сибирская сера известна покупателям на российском рынке. Бурятские компании активно участвуют с продукцией на российских выставках. Ежегодно улучшается дизайн упаковки, на сегодня представлен ассортимент классической, паровой и копченой смолки. Сера лиственничная не содержит сахара и его заменителей, каких-либо пищевых добавок и ароматизаторов, искусственных консервантов, стабилизаторов и красителей. Участие в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» помогает производителям смолки лиственничной выйти на международный рынок», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.



Радуясь за успехи местных производителей, заметим, что доли продаж смолки в городах Сибири, не знавших chewing gum, некогда достигали 100%. Рынок насыщали бабушки, торговавшие серой на рынках и у магазинов. «И палочки серы, как свечки таинственной веры, качались на блюдечках в ясной и нежной воде», писал о той торговле Евгений Евтушенко в стихотворении «Сибирская сера». Так что, на отвоеванную «десятину» у импортной жвачки можно смотреть по-разному. Как и на перспективы экспорта сибирской забавы. Есть опасения, что не «поймут-с».



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

