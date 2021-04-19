В Бурятии разыскивают 46-летнего жителя Кижингинского района

Сергей Белобородов пропал в Улан-Удэ еще в августе прошлого года



В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 46-летнего жителя Кижингинского района Сергея Белобородова, который 29 августа 2020 года ушел из дома родственницы в поселке Энергетик Октябрьского района. До сих пор его местонахождение неизвестно. Заявление о его пропаже поступило в полицию на минувшей неделе, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид 45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка короткая.



Особые приметы: хромает на левую ногу.



Был одет: ветровка черного цвета, джинсы синие, кроссовки темно-синего цвета.



Ранее неоднократно уходил.



При наличии какой-либо информации об этом гражданине или его местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(30141)32-4-84, 8(983)530-68-71 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

