Бурятия предложила включить села Баунта в маршрутную сеть «Авроры»

Север республики должен стать доступным благодаря единой дальневосточной компании



Бурятия предложила включить в маршрутную сеть единой дальневосточной авиакомпании авиакомпании «Аврора» рейсы в отдаленном северном Баунтовском районе: Багдарин - Уакит, Багдарин - Варваринский, Варваринский - Усть-Джилинда, сообщили в минтрансе республики.



«В настоящий момент транспортное сообщение с отдаленными селами Уакит, Варваринский, Усть-Джилинда осуществляться только по зимней дороге, в морозы болотистая местность промерзает и появляется возможность проехать. С мая по ноябрь организовывается авиасообщение. В прошлом году его обеспечивала читинская авиакомпании», - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.



«Учитывая просьбы жителей, необходимость своевременного завоза продуктов питания и медикаментов в эти населенные пункты, а также в связи с отсутствием в республике авиакомпаний, занимающихся коммерческими воздушными перевозками, Бурятия выступила с предложением включить эти села в маршрутную сеть дальневосточной компании», - добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Напомним, что полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев дал поручение субъектам федерации Дальнего Востока совместно с авиакомпанией «Аврора» подготовить предложения в программы обеспечения авиационной транспортной доступности по новым социально значимым маршрутам внутри региона.



В настоящее время разработана концепция единой дальневосточной авиационной компании, включающая потребность в воздушных судах, маршрутную сеть и объемы государственной поддержки на период до 2025 года. В состав акционеров авиакомпании вошли все регионы ДФО. Минпромторгом России, авиакомпанией «Аврора», на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания, и Государственной транспортной лизинговой компанией подписан график поставки 45 российских воздушных судов на период с 2021 по 2025 год включительно.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

