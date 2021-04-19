Житель Бурятии топором и ножом хотел убить собутыльника

После вызвал скорую помощь и дождался приезда следственно-оперативной группы



В Бурятии 18 апреля ночью в Кабанскую центральную районную больницу доставлен 31-летний житель города Бабушкин с многочисленными колото-резаными и рублеными ранами головы, туловища и конечностей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «покушение убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний мужчина, в компании с которым потерпевший употреблял спиртные напитки. В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, 17 апреля вечером в городе Бабушкин обвиняемый в доме у знакомого употреблял спиртные напитки в компании местных жителей. Ночью на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода у него произошла ссора с одним из малознакомых собутыльников, в ходе которой он поочередно ножом и топором нанес множество ударов по голове и телу своего противника. Тот перестал двигаться. После этого обвиняемый успокоился и чуть позже вызвал скорую медицинскую помощь.



После госпитализации потерпевшему оказана необходимая врачебная помощь. Из тела извлечен нож, оставленный злоумышленником в ране.



Сам обвиняемый скрыться не пытался, оставался на месте происшествия, где произведено его задержание следственно-оперативной группой.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru

