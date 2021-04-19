В Бурятии горят: трава, заборы и дома

Палы сухой травы - площади, пройденные огнем, исчисляются десятками гектаров





В Бурятии в селе Нурселение Иволгинского района (пригород Улан-Удэ) сегодня загорелась трава. На момент прибытия пожарных пламя перекинулось на жилой дом, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



К ликвидации пожара привлекались огнеборцы Главного управления МЧС России по Бурятии и двух пожарных частей Иволгинского отряда противопожарной службы Бурятии. В результате пожара повреждены наружные конструкции жилого дома, забор, сгорела трава на участке. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.



В республике продолжаются ежедневные загорания травы, а площади, пройденные огнем, исчисляются десятками гектаров. Только за минувшие выходные в Бурятии произошло 40 загораний сухой растительности, в результате которых уничтожено более 66 гектаров травы.



Так, крупное загорание травы произошло в субботу в 10 километрах от села Большая Кудара Кяхтинскогорайона. Пожарные Кяхтинского отряда, добровольные пожарные поселения «Большекударинское» и местные жители – всего 22 человека – свыше 8 часов боролись с огнем. В результате пожара огнем уничтожено 40 гектаров сухой травы.



В этот же день в поселке Селенгинск Кабанского района произошло загорание травы на кладбище. В результате этого пожара сгорела сухая трава на территории кладбища на площади 2500 квадратных метров, огнем повреждены венки на оградки на 40 захоронениях.



В воскресенье в поселке при станции Татаурово Прибайкальского района произошло загорание травы, которое перешло на забор частного домовладения. На момент прибытия пожарных горели сухая трава и деревянное ограждение. На ликвидацию открытого горения потребовалось примерно 18 минут. В результате пожара сгорела трава, поврежден забор. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.



Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей республики не допускать загорания травы, поскольку это угрожает переходом огня на населенные пункты, лесные массивы и др.



Фото: 03.mchs.gov.ru



