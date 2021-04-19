Четверо взрослых жителей Улан-Удэ избили и ограбили 12-летнего мальчика

Он поплатился за то, что однажды высказал претензии пьяной компании и запретил ходить к его деду за деньгами



В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении четверых местных жителей, двух мужчин и двух женщин в возрасте от 27 до 33 лет, обвиняемых в разбойном нападении на несовершеннолетнего, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемые проживали в одном из домов коридорного типа по переулку Яблоневый Улан-Удэ. Они злоупотребляли спиртным и нередко выпрашивали деньги на алкогольные напитки у пожилого соседа. На выходные к пенсионеру в гости приехал 12-летний внук, который при встрече высказал претензии пьяной компании и запретил ходить к деду за деньгами.



А 17 апреля вечером обвиняемые после очередного застолья курили в коридоре дома, где встретили возвращавшегося в квартиру мальчика. Они преградили школьнику путь, стали предъявлять претензии по поводу его недавних требований, после чего один из злоумышленников нанес ребенку удар пустой бутылкой по голове. Когда мальчик упал, вся компания принялась наносить ему удары ногами и руками по голове и телу, после чего одна из соучастниц похитила у него из кармана 1 тысячу рублей, еще одна обвиняемая, угрожая убийством, пыталась выхватить телефон и снять кольцо с пальца, но не смогла, так как потерпевший с силой сжимал ладонь.



Через некоторое время злоумышленники отвлеклись. Мальчик вскочил на ноги и убежал на улицу, где в одном из торговых павильонов позвонил в полицию. Прибывшие сотрудники произвели задержание нападавшей компании, после чего передали материалы в местный отдел СКР по подследственности в связи с совершением тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.



Фото: «Номер один»

