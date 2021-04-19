Жительнице Бурятии удалили 21-килограммовую опухоль

Операция длилась 4 часа и завершилась успешно





В Улан-Удэ врачи Республиканского онкологического диспансера удалили пациентке опухоль яичника весом в 21 килограмм. Как сообщили в диспансере, опухоль у женщины обнаружили еще в 2018 году в ходе диспансеризации. Однако поскольку она не беспокоила пациентку, та не стала обращаться за медицинской помощью.

Операция длилась 4 часа. Вырезанную опухоль немедленно отправили в Патологоанатомическое бюро. Врач-патологоанатом провела экспресс-биопсию, которая показала, что опухоль пограничная, то есть есть доброкачественные и злокачественные компоненты.





К концу 2020 года женщина отметила резкое увеличение объема живота и увеличение веса до 113 кг. Пациентка прошла УЗИ, после которого ее срочно направили в онкодиспансер. Там после обследования женщину госпитализировали.«Гигантское образование яичника занимало всю брюшную полость до мечевидного отростка, наблюдался спаечный процесс, инвазия опухоли в мочеточник. Благодаря операционной бригаде, и помощи врача-уролога Арслана Дамбаева операция завершена удачно», - рассказал врач-онкогинеколог Алексей Урбагаров.Фото: онкологический диспансер