«Готовность 90%»: Кижингинский район примет республиканские сельские игры

Подготовку к главному спортивному событию Бурятии оценил Вячеслав Дамдинцурунов





В ходе рабочей поездки министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов осмотрел ключевые спортивные объекты Кижингинского района, которым предстоит принять более тысячи спортсменов.

Открытие XVIII сельских летних спортивных игр пройдет на центральном стадионе Кижинги. Новый спортивный комплекс и сам стадион с дорожками для легкоатлетов и футбольным полем с искусственным покрытием построили еще в прошлом году, но тогда сельские игры вынуждены были отменить из-за ограничительных мероприятий в связи с пандемией коронавируса.В этом году игры решили провести летом, свои команды представят все районы республики.Соревнования будут проходить не только на стадионе, но и в спортивных залах учебных заведений района. Так в школе села Эдэрмэг уже готов новый спортзал, приобретен необходимый инвентарь, обновлено оборудование для школьной столовой.С размещением гостей и участников проблем тоже не возникнет. Часть спортсменов во время игр будут жить в специально оборудованных помещениях, еще 54 человека сможет принять общежитие, которое отремонтировали специально для сельских игр. Новому зданию общежития позавидуют многие столичные хостелы – удобные благоустроенные душевые, кухня с необходимой посудой и техникой.Как отметил Вячеслав Дамдинцурунов. Район уже готов на 90%.«Самое главное место - это конечно, центральный стадион, где пройдет церемония открытия сельских спортивных игр, он готов на 100%. По остальным объектам, конечно, есть мелкие недостатки, но думаю, что к началу соревнований мы их устраним», - сообщил министр.Фото: пресс-служба правительства Бурятии