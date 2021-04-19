В Улан-Удэ готовят большой ремонт улицы Терешковой

Его проведут в следующем году





В Улан-Удэ начался очередной год реализации нацпроекта «Безопасные и комфортные дороги».

«Уже ведутся работы по 13 автомобильным дорогам города. Это ул. Комсомольская – данный участок дорог перекрыт полностью, автотранспорт осуществляет объезд. Идет ремонт автодороги на Верхней Березовке – участок самый протяженный (5,6 км). Начинается от ул. Ботанической и заканчивается около Центра восточной медицины. С 15 числа ведутся работу по ул. Королева, Камова в поселке Восточный», - рассказал начальник Управления дорожного строительства мэрии Улан-Удэ Павел Малых.С сегодняшнего дня стартуют работы по ул. Дарвина. Уже согласована схема перекрытия ул. Чертенкова, Юного коммунара – подрядчик начинает работы с 20 числа. Тогда же предполагается начать ремонт ул. 40 лет Победы, которая ведет в поселок Тулунжа. Будет ремонт и дороги у Поселья.Недавно прошла проверка готовности асфальтобетонных заводов к строительному сезону.«Ремонт части улиц закончится к 1 сентября. По нескольким улицам срок – до 1 октября, это большие улицы. Будет строго отслеживаться соблюдение подрядными организациями сроков производства ими работ», - обещают в мэрии города.До 1 мая муниципалитет намерен завершить ревизию в рамках гарантийного срока ранее отремонтированных дорог. Если что-то обнаруживается, составляется акт и подрядчику-гаранту дается срок для устранения недочетов. Устранить выявленное надо будет до 30 июня.Гарантийный срок сейчас охватывает 67 улан-удэнских дорог, где работы прошли в последние годы. Ежедневно обследуются несколько улиц. «Замечания в той или иной степени имеются на каждом объекте», - говорит Павел Малых.Он подчеркивает, что порой устранение недостатков возлагают на энергетиков, а не на строителей-подрядчиков. К примеру, если произошла просадка асфальтобетонного покрытия из-за аварии на трубопроводе, который лежит под дорогой. «В каждом случае объективно рассматриваем причину недочетов», - заверяют в мэрии.Средства, которые город сэкономил на торгах по отбору дорожных подрядчиков, направят на дополнительные объекты. Аукционы пока не прошли. Так, идет подготовка документации на ремонт ул. Бабушкина (из Октябрьского района в Советский, с учетом Шефского подъема) и в обратном направлении через мост. Также сэкономленные деньги направят на другие дорожные объекты.Одновременно уже делаются наметки на ремонт в 2022 году.Как пояснили в мэрии, в будущем году планируется взяться за ул. Терешковой. Она оставляет желать лучшего.В некоторых местах асфальт просто продавлен транспортом – в дорожном полотне образовались колеи. Их особенно явно видно во время дождя – в колеях накапливается вода.«В этом году готовим проектную документацию. Осенью проторгуем этот объект на строительно-монтажные работы. Будут предусмотрены полностью замена дорожной одежды, ремонт тротуарного покрытия, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – ограждения, знаки, дорожная разметка», - пообещал Павел Малых.Работа охватит всю ул. Терешковой.Фото: «Номер один»