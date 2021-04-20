Министру здравоохранения Бурятии объявили благодарность, а врачу вручили медаль

Федеральный Минздрав отметил бурятских медиков





16 апреля состоялась итоговая коллегия Министерства здравоохранения России. В ходе заседания министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подвел итоги работы ведомства за 2020 год и обозначил основные задачи в области здравоохранения на 2021 год.

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение медиков за внесенный вклад по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Так, Евгения Лудупова получила благодарность от Совета Федерации, а врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Людмила Анфиногенова была удостоена медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением».





- Спасибо большое всем за столь высокую награду, это командная работа, коллеги! И когда мне вручали эту медаль, Михаил Мурашко сказал: «Спасибо всей Бурятии!». Мне было так приятно, что мы хорошо работали и выстояли в это сложное для всех время. Поэтому, спасибо всему персоналу инфекционной больницы, всем медикам республики. Это наша общая награда! Отдельная благодарность нашему руководителю – Татьяне Сымбеловой, которая нас всегда подбадривала не смотря ни на что, - рассказала Людмила Анфиногенова.





Бурятию на коллегии представляла солидная делегация, в состав которой вошли зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов, министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова, руководитель ТО Росздравнадзора по РБ Зоя Занабадарова, руководитель Территориального фонда ОМС РБ Александр Варфоломеев и другие персоны.Как сообщили в республиканском Минздраве, Людмила Анфиногенова работает в больнице уже 44 года, гордится своей профессией и дружным коллективом.- Выражаю благодарность всей нашей большой команде медиков Бурятии. Мы видим, что борьба с пандемией показала единение всего нашего общества и умение прийти на выручку друг другу, - отметила в свою очередь Евгения Лудупова.Фото: Минздрав Бурятии