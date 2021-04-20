В Большинстве районов Бурятии введен особый противопожарный режим

Штрафы для нарушителей увеличены





Сегодня на первом в этом году заседании республиканского оперативного штаба по координации профилактики и тушения лесных пожаров зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской объявил о введении особого противопожарного режима.

На данный момент он введен в большинстве районов республики и в Улан-Удэ. На севере Бурятии: в Баунтовском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах, а также в городе Северобайкальске особый противопожарный режим будет введен с 1 мая.- С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади чуть больше 300 га. По сравнению с прошлым годом значительно улучшены показатели. В прошлом году на эту же дату было зарегистрировано 90 лесных пожаров. Площадь составляла 3 800 га. Профилактическая работа сегодня в разы улучшена, тем не менее, большинство пожаров, практически 99%, произошли в результате воздействия человека. Это или неосторожное обращение с огнём в лесных угодьях, или в результате сельхозпалов, когда огонь переходит на лесной массив. Предотвратить пожар намного проще, чем его потушить. Поэтому ещё раз прошу всех – соблюдайте правила пожарной безопасности, - обратился к жителям республики Пётр Мордовской.Отметим, в этом году штрафы в отношении нарушителей правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима увеличены. Несоблюдение правил влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.Напомним, во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров на землях всех категорий за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан. Также категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.Как сообщили в пресс-службе правительства, всего в 2021 году к тушению лесных пожаров могут быть привлечены более 2800 человек и 1337 единиц техники.За прошедшие сутки проводились работы по тушению 5 лесных пожаров в Кяхтинском, Джидинском, Заиграевском и Закаменском районах. Четыре лесных пожара возникло из-за неосторожного обращения с огнём, ещё один из-за перехода огня с земель иных категорий. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 28 га.На тушении работало 102 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 24 единицы лесопожарной техники.Два лесных пожара в Джидинском и Заиграевском районах ликвидированы. Один лесной пожар в Кяхтинском районе локализован, продолжаются работы по его дотушиванию.На утро 20 апреля продолжаются работы по тушению 2 лесных пожаров в Джидинском и Заиграевском районах. Новых очагов возгорания не обнаружено.Фото: «Номер один»