В Бурятии портреты умерших от ковида медиков предложили пронести в строю «Бессмертного полка»

Инициатива принадлежит руководителю республиканского Роспотребнадзора





В Бурятии за прошедшую неделю коронавирусом заболели 276 человек, что на 11 % ниже показателя предыдущей недели. Снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах.

- Несмотря на общее снижение заболеваемости, вирус не ослабевает. Количество больных, находящихся в отделениях реанимации, остается большим и практически не снижается. Поэтому необходимо и дальше продолжать соблюдать все меры профилактики, проходить вакцинацию, чтобы достигнуть коллективного иммунитета – отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Сергей Ханхареев на очередном заседании Республиканского оперативного штаба 20 апреля.Одним из обсуждаемых стал вопрос организации и проведения мероприятий в рамках празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание было уделено соблюдению всех профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавируса. Обязательное условие для всех участников мероприятий - ношение средств зашиты органов дыхания, соблюдение дистанции не менее 1,5 м. Для организации и проведения мероприятий рекомендуется привлекать лиц, имеющих иммунитет к коронавирусу либо после вакцинации, либо после перенесенного заболевания.Кроме того, Сергей Ханхареев выступил с инициативой по акции «Бессмертный полк».- В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией COVID-19, борьба с которым еще продолжается. И на передовой этой борьбы стоят наши медицинские работники. Не жалея себя, с риском для личного здоровья, несмотря на боль и усталость, они идут на помощь своим пациентам. К сожалению, мы потеряли некоторых своих коллег. Отдавая дань уважения погибшим медицинским работникам, предлагаем увековечить память об их подвиге: в строю Бессмертного полка пронести их портреты наряду с героями Великой Отечественной войны, - предложил руководитель Роспотребнадзора.Фото: «Номер один»