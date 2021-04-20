В Улан-Удэ на субботник мусор можно будет сдать бесплатно

Объем отходов не должен превышать три кубометра





24 апреля ежегодный месячник чистоты в Улан-Удэ завершится общегородским субботником. Традиционно в этот день полигон для твердых бытовых отходов бесплатно принимает мусор от горожан. В этом году его можно сдать до трех кубометров в небольших грузовиках. Если мусора больше, то необходимо оплатить по тарифу – 126 рублей за 1 кубометр. Как отметили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, строительный мусор безвозмездно приниматься не будет.

Напомним, полигон твердых бытовых отходов общей площадью 11,5 га расположен в селе Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе. Полигон был открыт в 2006 году, а в 2011 году был передан в эксплуатацию МБУ «Комбинат по благоустройству». Сейчас он закрыт в связи с переполнением.С 1 января услуги по размещению отходов оказывает ООО «СМП» на близрасположенном участке.Фото: мэрия Улан-Удэ