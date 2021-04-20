В Бурятии от коронавируса привили чуть более 4% населения

К июню этот показатель хотят довести до 40%





В Бурятии активно проходит вакцинация против новой коронавирусной инфекции, сообщили в республиканском Минздраве. На 20 апреля первым компонентом вакцины Спутник V привито 65 573 человека, закончили вакцинацию 42 364 человека. То есть, полностью привиты чуть более 4% от общего числа жителей Бурятии.

Между тем планы по вакцинации и республиканского Минздрава весьма амбициозные.- Поставка вакцины поставлена на поток. До июня 2021 года необходимо провакцинировать 40% населения (с учетом уже вакцинированных это еще порядка 360 тысяч человек – прим. авт.). Жители Бурятии могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства вне зависимости от регистрации. Записаться можно на портале государственных услуг и регистратурах поликлиники, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Как сообщили в Минздраве РБ, с 12 по 19 апреля в государственное предприятие «Бурят-Фармация» поступило 20 400 доз вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»). Вакцина направлена по городским поликлиникам и центральным районным больницам в зависимости от плана вакцинации. В общей сложности в республику поступило 90 492 дозы. Развернуто 51 пунктов вакцинации, из них 13 – в Улан-Удэ и 38 - в районах республики.Наиболее активно вакцинацию проходят жители Баунтовского, Хоринского, Кабанского, Селенгинского и Мухоршибирского районов.Фото: pixabay.com