Нет ограждениям!

Ломать – не строить! Если со стройкой у нас беда, то в части ломания мы преуспели как никто

Например, недавно некие граждане показали мастер-класс по разбору дорожного заграждения на глазах у «восторженных поклонников». «Поклонники», правда, «восхитившись» мастерством, настучали на них в полицию. И теперь умельцев ждет уголовное наказание.

Как-то ночью в МВД Бурятии поступило сообщение от очевидцев: мол, на автодороге, ведущей к руднику Черемшанский, неизвестные разбирают дорожное ограждение. Оперативные оперативники (простите за тавтологию) прибыли на место, но уже никого не застали.Однако скрыться от правосудия похитителям дорожного ограждения не удалось. Их поймал экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. В двух автомобилях предприимчивых ребят находился газосварочный аппарат и срезанные куски ограждения.Вопрос: зачем? Может, это был протест против некачественного строительства дорог? Или перформанс, цель которого показать, что нужно ломать преграды и ограничения, разделяющие Россию и западный мир?Увы, все гораздо прозаичнее. Задержанные признались, что похитили дорожное ограждение для сдачи в пункт приема металлолома, сообщили в МВД.По крайней мере, у нас есть как минимум один повод для гордости: наши люди могут разломать все что угодно. Особенно если это запрещено.