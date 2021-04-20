Четверых улан-удэнцев, избивших 12-летнего мальчика, заключили под стражу

Сначала они отрицали вину, но во время допросов и очных ставок стали изобличать друг друга

В связи с этим обвиняемые и решили расправиться с ребенком. Они преградили ему путь, затем один из мужчин нанес школьнику удар пустой стеклянной бутылкой по голове. Далее вся компания принялась избивать упавшего мальчика, а одна из женщин похитила у него из кармана 1 тысячу рублей. Ее соучастница, угрожая убийством, пыталась выхватить из руки телефон и снять кольцо с пальца, но не смогла, так как потерпевший с силой сжимал ладонь. Через некоторое время злоумышленники отвлеклись. Мальчик вскочил на ноги и убежал на улицу, где в одном из торговых павильонов позвонил в полицию.







