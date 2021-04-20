Четверых улан-удэнцев, избивших 12-летнего мальчика, заключили под стражу

Сначала они отрицали вину, но во время допросов и очных ставок стали изобличать друг друга
Четверых взрослых жителей Улан-Удэ, обвиняемых в разбойном нападении на ребенка, взяли под стражу. Расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и двух женщин, которым инкриминируется «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия», продолжается, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
После задержания злоумышленники отрицали вину, но затем в ходе проводимых допросов и очных ставок стали изобличать друг друга. В отношении потерпевшего мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой подлежит установлению тяжесть вреда, причиненного его здоровью, с учетом чего действиям злоумышленников будет дана окончательная правовая оценка.
Как сообщал «Номер один», 17 апреля вечером обвиняемые распивали алкогольные напитки, а после в подъезде своего дома встретили 12-летнего мальчика, который гостил у дедушки в соседней квартире. Накануне между мальчиком и их компанией произошла ссора, из-за того, что школьник вступился за дедушку и потребовал от пьяных соседей не выпрашивать у пожилого пенсионера деньги на спиртное.
В связи с этим обвиняемые и решили расправиться с ребенком. Они преградили ему путь, затем один из мужчин нанес школьнику удар пустой стеклянной бутылкой по голове. Далее вся компания принялась избивать упавшего мальчика, а одна из женщин похитила у него из кармана 1 тысячу рублей. Ее соучастница, угрожая убийством, пыталась выхватить из руки телефон и снять кольцо с пальца, но не смогла, так как потерпевший с силой сжимал ладонь. Через некоторое время злоумышленники отвлеклись. Мальчик вскочил на ноги и убежал на улицу, где в одном из торговых павильонов позвонил в полицию.
Фото: buryatia.sledcom.ru
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