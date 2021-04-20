В Улан-Удэ завтра закроют главную площадь города

Площадь Советов будут готовить к майским праздникам



В Улан-Удэ, завтра, 21 апреля на главной площади Улан-Удэ коммунальные службы будут выполнять комплексные мероприятия по уборке и очистке территории, по уходу за зелеными насаждениями, а также пройдет акарацидная (противоклещевая) обработка. В связи с этим открытый доступ на площадь Советов будет ограничен с 17:00 до 21:00, сообщили в Комитете городского хозяйства.



В нем напомнили, что в Улан-Удэ с 29 марта по 29 марта проходит ежегодный месячник, который завершится общегородским субботником 24 апреля. Все управляющие организации, ТСЖ и ТОС должны очистить от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам, привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, выполнить очистку и дезинфекцию мусороприемных камер, отремонтировать подъездные двери.



И именно в среду, 21 апреля, Комбинат по благоустройству займется уборкой площади Советов в рамках месячника чистоты и в связи с приближением Дня Труда и Дня Победы. Механизированную уборку проведут вакуумно-подметальные машины, поэтому для горожан площадь будет временно закрыта. Также сотрудники Городского лесничества будут выполнять мероприятия по уходу за голубыми елями и газонами. После завершения работ будет проведена акарацидная (противоклещевая) обработка открытых территорий.



Противоклещевая или акарицидная обработка – это опрыскивание травяного покрова и поверхности земли специальным раствором действующего вещества. Препарат относится к контактно-кишечным инсектицидам, парализует нервную систему, как личинок, так и взрослых насекомых. После распыления в течение одного часа действующее вещество кристаллизуется на поверхности и не сможет представлять особой опасности человеку и животному.



В муниципалитете уверяют, что все идет согласно заранее намеченным планам. Совпадение генеральной уборки площади с датой намеченных на завтра по стране митингов несистемной оппозиции в защиту Алексея Навального - не более чем случайность.



Фото: Комитет городского хозяйства

