В Бурятии районные власти незаконно выделили землю

После вмешательства прокуратуры договор аренды пришлось расторгнуть
Прокуратура Бурятии выявила нарушения земельного законодательства в работе администрации Баргузинского района.
«Проверкой установлено, что в ноябре 2020 года муниципальным образованием в лице Баргузинского районного комитета имущественных отношений без проведения торгов с гражданином заключен договор аренды земельного участка, расположенного в селе Ина. В нарушение Земельного кодекса РФ при заключении данного договора отсутствовали основания для предоставления участка в аренду без проведения торгов», - сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор внес главе района представление, которое удовлетворено. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а незаконный договор аренды расторгнут.
Фото: «Номер один»
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