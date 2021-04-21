В Бурятии районные власти незаконно выделили землю

После вмешательства прокуратуры договор аренды пришлось расторгнуть





Прокуратура Бурятии выявила нарушения земельного законодательства в работе администрации Баргузинского района.

«Проверкой установлено, что в ноябре 2020 года муниципальным образованием в лице Баргузинского районного комитета имущественных отношений без проведения торгов с гражданином заключен договор аренды земельного участка, расположенного в селе Ина. В нарушение Земельного кодекса РФ при заключении данного договора отсутствовали основания для предоставления участка в аренду без проведения торгов», - сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес главе района представление, которое удовлетворено. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а незаконный договор аренды расторгнут.Фото: «Номер один»