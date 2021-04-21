21.04.2021
В Бурятии восстановлено движение по региональной автотрассе к Байкалу

В Бурятии восстановлено движение по региональной автотрассе к Байкалу

Накануне около 100 метров дороги подтопила река Селенга

В Бурятии возобновлено движение на региональной автодороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино восстановлено, сообщили в минтрансе республики.

Накануне трасса была перекрыта из-за подъема воды в реке  Селенга. Утром на 22-24-м километрах дороги вода из реки вышла на проезжую часть высотой 50 см, подтопив около 100 метров трассы.

Сейчас ситуация нормализовалась. Уровень воды в реке спал.

Фото: egov-buryatia.ru/mintrans
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