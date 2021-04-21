Метро Москвы обживает баргузинская лисица

Изображение обитательницы Забайкальского нацпарка нанесено на транспортные карты «Тройка»
В центральных кассах Московского метрополитена накануне появились в продаже транспортные карты «Тройка» с изображением лисицы, сфотографированной в Забайкальском национальном парке. Карты выпущены в рамках совместного эколого-просветительского проекта Минприроды России и Московского метрополитена, направленного на популяризацию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, сообщила пресс-служба ведомства.
В ноябре 2020-го года пассажиры метро уже могли приобрести карты с изображением Катунского заповедника, в феврале 2021-го – с фотографией национального парка «Ленские столбы».
На лицевой стороне каждой заповедной карты «Тройка» расположен QR-код, ведущий на сайт Минприроды России, где представлены экотуристические возможности заповедников и национальных парков страны.
Забайкальский национальный парк находится в Бурятии, его площадь составляет 268 993 гектара, из которых 36 401 гектар - акватория озера Байкал. Помимо лисиц, территорию нацпарка населяют типичные сибирские звери: медведь, волк, рысь, соболь, выдра, росомаха, лось, кабарга, белка, бурундук, ондатра, заяц-беляк и другие. Ушканьи острова Забайкальского национального парка славятся самым крупным на Байкале лежбищем байкальской нерпы. В летнее время на камнях вокруг островов собираются сотни нерп, а в некоторые годы – до 3-х тысяч. Кроме того, в границах особо охраняемой природной территории находится более 10 тысяч гектаров ценных растительных сообществ - сосновые, кедровые и пихтовые леса в возрасте 200 лет и старше. В 1996 году нацпарк вошел в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объекта природного наследия «Озеро Байкал».
Транспортные карты «Тройка» с изображением лисицы Забайкальского национального парка уже в продаже. Тираж – 10 000 экземпляров.
Фото: mnr.gov.ru
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