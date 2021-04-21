В Бурятии за сутки заболели COVID-19 менее 30 человек

Всего выздоровели от коронавируса 35 506 человек, 67 - за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 917. Это на 29 случаев больше, чем было во вторник, 54% (19 648) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 827 человек, за минувшие сутки умерли трое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 29 новых случаев коронавируса: 21 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 534 человека.



В стационарах получают лечение 335 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 221. В отделениях реанимации находится 55 пациентов (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ 25 пациентов (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.



Амбулаторное лечение проходят 249 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 506 (+67) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 550 коек: занято – 335, свободно – 215 коек. Занятость коечного фонда составляет 60,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 617 человек, с нарастающим итогом – 935 892 человек.



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