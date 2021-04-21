Бастрыкин поручил наградить 12-летнего улан-удэнца, защищавшего дедушку

Четверо взрослых злоумышленников, набросившихся на ребенка, взяты под стражу
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде 12-летнего жителя Улан-Удэ, который заступился перед злоумышленниками за дедушку и сам стал потерпевшим от действий четверых взрослых злоумышленников, сообщил сайт СКР.
Поручение дано в ходе оперативного совещания по вопросам соблюдения сроков процессуальных проверок и предварительного расследования. В нем приняли участие первый заместитель и заместители председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов, а также образовательных организаций СК России.
Как сообщал «Номер один», в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении четверых местных жителей, двух мужчин и двух женщин в возрасте от 27 до 33 лет, обвиняемых в разбойном нападении на несовершеннолетнего. По данным следствия, обвиняемые проживали в одном из домов коридорного типа по переулку Яблоневый Улан-Удэ. Они злоупотребляли спиртным и нередко выпрашивали деньги на алкогольные напитки у пожилого соседа. На выходные к пенсионеру в гости приехал 12-летний внук, который при встрече высказал претензии пьяной компании и запретил ходить к деду за деньгами.
А 17 апреля вечером обвиняемые после очередного застолья курили в коридоре дома, где встретили возвращавшегося в квартиру мальчика. Они преградили школьнику путь, стали предъявлять претензии по поводу его недавних требований, после чего один из злоумышленников нанес ребенку удар пустой бутылкой по голове. Когда мальчик упал, вся компания принялась наносить ему удары ногами и руками по голове и телу, после чего одна из соучастниц похитила у него из кармана 1 тысячу рублей, еще одна обвиняемая, угрожая убийством, пыталась выхватить телефон и снять кольцо с пальца, но не смогла, так как потерпевший с силой сжимал ладонь.
Через некоторое время злоумышленники отвлеклись. Мальчик вскочил на ноги и убежал на улицу, где в одном из торговых павильонов позвонил в полицию. Прибывшие сотрудники произвели задержание нападавшей компании.
Обвиняемых в разбойном нападении на ребенка, взяли под стражу. Расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и двух женщин, которым инкриминируется «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия», продолжается, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
После задержания злоумышленники отрицали вину, но затем в ходе проводимых допросов и очных ставок стали изобличать друг друга. В отношении потерпевшего мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой подлежит установлению тяжесть вреда, причиненного его здоровью, с учетом чего действиям злоумышленников будет дана окончательная правовая оценка.
Фото: buryatia.sledcom.ru
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