В России сформировался сибирский штамм коронавируса

Его мутации не свойственны ни одному зарубежному штамму; в Бурятии сибирского штамма не выявлено



В России помимо британского и африканского штаммов новой коронавирусной инфекции COVID-19 формируются собственные штаммы коронавируса. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.



«У нас есть мутации, которые мы описываем в РФ; мутации не свойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму: мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», - заявила Анна Попова.



По стране зафиксировано 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 случай заражения африканским штаммом.



В Бурятии организованы профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусой инфекции и возникновения новых очагов инфицирования. На сегодняшний день в республике сибирский штамм не зарегистрирован, уточнили в пресс-службе правительства республики.



Вместе с тем, глава Роспотребнадзора отметила, что рассматривается возможность смягчения антиковидных ограничений к началу лета. Это будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки и соблюдения населением мер профилактики. Республиканский оперативный штаб по профилактике коронавируса напоминает, что в Бурятии сохраняется требование по соблюдению масочного режима в помещениях, местах общего пользования, общественном транспорте.



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