В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий из… подполья

Незамысловатый тайник горожанки нашел и пользовался им сожитель женщины, сдавая украшения в ломбард



В Улан-Удэ в полицию Железнодорожного района поступило заявление о краже драгоценностей от 44-летней горожанки. Женщина рассказала, что из дома похищены золотые украшения. Ущерб превысил 133 тысячи рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего сожитель потерпевшей. Установлено, что она хранила ювелирные изделия в шкатулках в подполье дома. Мужчина заметил драгоценности в ходе ремонтных работ еще в феврале прошлого года. Он периодически вытаскивал из шкатулок ювелирные изделия и сдавал их в ломбард. Деньги тратил на собственные нужды. Пропажу потерпевшая обнаружила только в апреле этого года.



Злоумышленник ранее не судим, не работает. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



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