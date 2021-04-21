«Золотое дно» Кижингинской МТС

В неизвестную компанию «вкачали» 36 миллионов бюджетных рублей

Кижингинские чиновники победно демонстрировали новенькую технику посещавшим район делегациям. К приезду в июне 2018 года теперь уже бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Даба-Жалсан Чирипова подгадали «Праздник первой борозды». При этом неизменно декларировалась благая цель - силами Кижингинской МТС (машинно-тракторной станции) вернуть в оборот ранее заброшенные земли для ренессанса производства зерновых в районе. Оказывать услуги фермерам и сельхозпредприятиям в период посевных и уборочных работ (платные, разумеется).





В бухгалтерской отчетности ООО «Кижингинский МТС» за 2020 год на сайте Rusprofile в строке «Долгосрочные заемные средства» указана сумма - 36 млн рублей. Такая же, как в 2018 году. Значит ли это, что компания не погашает основной долг перед Фондом поддержки АПК, а платит только проценты?





Как уже отмечалось выше, изменения в бюджет, отражающие судьбу средств, вырученных от продажи электросетевого хозяйства, внесены в декабре 2018 года. Не для того ли депутат райсовета вошел в состав учредителей ООО «Кижингинский МТС», чтобы убедить своих коллег принять изменения задним числом, когда средства уже были потрачены?





Как открыть «золотое дно» в аграрном секторе и, вложив 10 тыс. рублей личных средств, стать владельцем целого автопарка сельхозтехники стоимостью в десятки миллионов рублей? Секрет головокружительного успеха знают в Кижингинском районе.Зарегистрированное там ООО «Кижингинский МТС» (так записано в ЕГРЮЛ), словно по мановению волшебной палочки, выросло из конторы с нулевым балансом в передовое предприятие муниципалитета. А все дело в ловкости рук и изворотливости ума чиновников районной администрации во главе с Геннадием Лхасарановым, сумевших перевести из бюджета в частный бизнес 36 млн рублей, да еще и представить все это как крупное достижение современной экономической мысли.Все началось с продажи муниципального имущества - электросетевого хозяйства - в собственность ПАО «МРСК Сибири». Сделка состоялась на излете 2017 года. В казну Кижингинского района поступило от покупателя 47 млн 74 тыс. рублей, в том числе 9 млн 414 тыс. рублей задатка. Разумеется, возник вопрос: на что потратить столько денег? Впрочем, может, и не возникал, а был решен заранее.13 апреля 2018 года был зарегистрирован Фонд поддержки агропромышленного комплекса Кижингинского района с единственным учредителем в лице районной администрации.Казалось бы, зачем? Ведь в районе уже действовал Фонд поддержки малого предпринимательства, и, по удивительному совпадению, у него, как и у Фонда поддержки АПК, оказался один и тот же руководитель - Юрий Суворов (с января 2021 года в Фонде поддержки АПК его сменил бывший глава сельского поселения Сулхара Евгений Хантаев).Возможно, все дело в том, что Фонд поддержки малого предпринимательства - микрофинансовая организация. По закону МФО ограничены в размерах займов. Например, республиканский фонд выдает юридическим лицам займы до 5 млн рублей, и это предел.Но в 2018 году в Кижингинском районе требовалось «прокачать» гораздо больше денег, в разы больше - 36 млн рублей из вырученных от продажи электросетевого хозяйства средств. Поэтому, видимо, старый фонд не устроил организаторов схемы и пришлось создать новый, с основным видом деятельности «финансовая аренда (лизинг/сублизинг)».Итак, 36 млн рублей поступили из бюджета в Фонд поддержки АПК, а он, в свою очередь, выдал их в качестве займа под смехотворно маленький процент одному-единственному предприятию - ООО «Кижингинский МТС». Остальные фермеры района этих денег близко не увидели. По данным сервиса Rusprofile, сведения о финансовых операциях и показателях Фонда поддержки АПК отсутствуют. В картотеке арбитражных дел данных о нем тоже нет. В поисковиках новостей - ни слова. Из чего напрашивается предположение, что сей фонд после «прокачки» бюджетных миллионов деятельности не вел и мог быть создан для одной операции.ООО «Кижингинский МТС», получив 36 млн рублей, закупил на них сельхозтехнику: два трактора К-744, посевной комплекс «Кузбасс», зерноуборочный комбайн «Вектор», зерноперерабатывающий комплекс ЗМП-ПСМ-05, навесное и прицепное оборудование.Не спорим, сама по себе идея создания МТС - вполне плодотворна и давно проверена в других регионах. Но остаются вопросы: почему столь крупная для Кижингинского района сумма была направлена из бюджета через Фонд поддержки АПК в одни руки? Других сельских товаропроизводителей поддерживать не надо? Ведь закрываются сельхозпредприятия в Кижингинском районе. Например, в прошлом году ликвидированы КФХ Солбона и Сокто Цыдыповых, семейную ферму которых посещал в свой первый приезд в район глава Бурятии Алексей Цыденов.Был ли хоть какой-то конкурс на создание МТС? Где софинансирование проекта со стороны получателя займа или его учредителя? Почему изменения в бюджет внесены в декабре 2018 года, а деньги выделены значительно раньше?Кроме того, ООО «Кижингинский МТС» являлось получателем бюджетных субсидий Минсельхоза Бурятии. Как сообщает районная газета «Долина Кижинги», «в 2019 году получена субсидия на компенсацию части затрат на приобретение вышеуказанной сельскохозяйственной техники». Далее издание уточняет, что компенсация составила 19,2 млн рублей. На эти деньги вновь закуплена техника. В итоге стоимость основных средств ООО «Кижингинский МТС» перевалила за 47 млн рублей. При этом выручка предприятия в прошлом году составила 4,8 млн рублей, прибыль от продаж - чуть более 1 млн рублей. Получается, что основной доход ООО «Кижингинский МТС» получает не от выращивания зерновых, а за счет бюджетных вливаний. Эффективно ли это? Можно ли быть уверенными, что, когда «бюджетная» манна иссякнет, предприятие не рухнет, похоронив под обломками многомилионный заем и надежды земляков? Невозможно ведь все время покупать технику и получать компенсации - это пирамида какая-то...Любопытный факт: когда Фонд поддержки АПК выдал ООО «Кижингинский МТС» льготный заем на 36 млн рублей, у предприятия был уставный капитал 10 тыс. рублей и единственный учредитель - Тугэт Цыбикжапов. Но в ноябре 2018 года появился второй - директор муниципального бюджетного учреждения «Кижингинский дорожно-эксплуатационный участок» Базар Жалсанов, а уставный капитал удвоился. Новый совладелец был и остается депутатом Кижингинского райсовета.Кстати, в декабре 2020 года Базар Жалсанов вышел из состава учредителей ООО «Кижингинский МТС», а его доля в размере 50% уставного капитала осталась нераспределенной. В этом году должен состояться конкурс по определению нового главы Кижингинского района. Есть мнение, что действующему главе Геннадию Лхасаранову будет сложно пройти конкурсный отбор из-за отсутствия у него высшего образования и сомнений в подлинности аттестата зрелости, обнародованных в СМИ во время выборов 2016 года. Возможно, ему придется искать другую работу.Не является ли ООО «Кижингинский МТС», накачанное бюджетными миллионами, запасным аэродромом?Вопросов много, и ответить на них по силам, пожалуй, только компетентным органам. Поэтому редакция просит прокуратуру Бурятии считать данную публикацию официальным обращением и сообщить об итогах проверки.Артем Самсонов, «Номер один»Фото: Минсельхоз РБ