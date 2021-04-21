Горсовет Улан-Удэ объявляет старт городского онлайн-конкурса «Моя история Победы»

Каждая семья в нашей стране хранит память о великой Победе





Рассказы очевидцев тех событий, семейные архивы имеют огромную историческую ценность для будущих поколений.

Для участия в проекте необходимо заполнить заявку, прикрепить к ней видео с рассказом и отправить на электронную почту.





ПОЛОЖЕНИЕ





Городского конкурса «Моя история Победы», посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в социальной сети Инстаграм@gorsovetulanude





1. Общие положения



Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет отдел по информационной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов.







Формат конкурса «Моя история Победы» - представление участниками конкурса аудиовизуальных произведений - видеозаписей (видео-файлов) с рассказом лиц, которые делятся своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне, рассказывают о вещах (предметах) из семейного архива связанных с войной.



2. Цели и задачи





- Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, приуроченное к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

- Воспитание у молодого поколения патриотизма, чувства гордости за свою страну, чувства уважения и благодарности к людям, прошедшим войну, сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войне; чувства уважения к истории страны, семьи;



3. Сроки проведения



Конкурс пройдет в социальной сети Инстаграмв официальном аккаунте Улан-Удэнского городского Совета депутатов @gorsovetulanude

Для конкурса установлены следующие сроки:





• объявление о начале конкурса -«21» апреля 2021 г.

• подача и прием заявок на участие в конкурсе - с 00:00 «21» апреля 2021 г. - по 13:00 «21» мая 2021 г. включительно.



4. Участники



Участниками конкурса являются лица, организовавшие создание видеозаписи и направившие соответствующую запись на конкурс на электронную почту.





Участники конкурса гарантируют, что направленый на конкурс видео-ролик будет являться оригинальным аудиовизуальным произведением, снятым специально для конкурса, не будет нарушать авторских, смежных и иных прав других лиц, что ими будут предварительно, до направления видеозаписи получены все необходимые согласия, разрешения лиц, принявших участие в создании видео-ролика, в частности согласия на использования изображения.











5. Заявки на участие



Заявка на участиеприсылается на электронную почту (e-mail): К участию в конкурсе допускаются все желающие проживающие в г. Улан-Удэ, независимо от возраста.Заявка на участиеприсылается на электронную почту (e-mail): gorsovet_uu@mail.ru с заполненными данными.





Форма заявки в приложении № 1.



6. Условие





6.1. Для участия в конкурсе необходимо:







• Записать видео-историю по теме и условиям конкурса. Продолжительность ролика не более 3 минут.

• Прислатьвидео и заявку на e-mail:

• После публикации видео в профиле @gorsovetulanude сделать репост в сторис своего открытого аккаунта с отметкой профиля организатора конкурса и сохранить в Актуальное.

• Подписаться на Инстаграм аккаунт Улан-Удэнского городского Совета депутатов @gorsovetulanude.• Записать видео-историю по теме и условиям конкурса. Продолжительность ролика не более 3 минут.• Прислатьвидео и заявку на e-mail: gorsovet_uu@mail.ru с заполненными данными(каждой заявке будет присвоен порядковый номер).• После публикации видео в профиле @gorsovetulanude сделать репост в сторис своего открытого аккаунта с отметкой профиля организатора конкурса и сохранить в Актуальное.





6.2. Организатор имеет право изменить срок окончания проведения конкурса. Информирование об этом Участников конкурса и иных заинтересованных лиц осуществляется посредством официальной страницы в Инстаграме, на которой размещается информация о сроках проведения конкурса.







6.3. Подача заявки и видео-роликаучастником конкурса в порядке, предусмотренном настоящим Положением, означает его безоговорочное согласие со всеми условиями проведения конкурса и настоящим Положением.



7. Творческая задача участника конкурса



7.1. Участник должен:





• Записать видео-ролик, в котором содержится рассказ лиц, которые делятся своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне, рассказывают о вещах (предметах) из семейного архива связанных с войной.

• Если вы снимаете на телефон — поверните его горизонтально.

• Расположите героя лицом к источнику света: окну или комнатному освещению.

• Начните запись за 5-10 секунд до начала рассказа и закончите через 5-10 секунд после окончания рассказа.

• Выберите для записи интервью тихое место без посторонних звуков: громкой музыки, шума улицы, чужих разговоров или бытового шума.



Внимание! К участию в конкурсе не допускаются видеозаписи, не отвечающие требованиям, указанным в Положении.



7.2. Организатор вправе осуществлять предварительную модерацию (проверку) видео-роликов, представленных участниками. Такая модерация может составить до 1 рабочего дня.Видео-ролики, не прошедшие модерацию, не допускаются Организатором для участия в конкурсе и размещения в инстаграм. Предварительная модерация включает в себя проверку роликов на соответствие:





• требованиям настоящего Положения;

• законодательству РФ;

• тематике конкурса с учетом содержания видеозаписи.



7.3. Организатор оставляет за собой право отклонять ролики, представленные для участия в конкурсе, есливидео-ролик, не соответствует требованиям, изложенным в настоящем Положении.



8. Награждение



Финансирование мероприятий, связанных с конкурсом, осуществляется за счет личных средств депутатов Улан-Удэнского городского Совета. Все победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.







В конкурсе будет выявлено три победителя. Победителей определит генератор случайных чисел. Призовой фонд: смартфон, велосипед и самокат.



