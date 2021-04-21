Горсовет Улан-Удэ объявляет старт городского онлайн-конкурса «Моя история Победы»

1. Общие положения
Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет отдел по информационной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
2. Цели и задачи
- Воспитание у молодого поколения патриотизма, чувства гордости за свою страну, чувства уважения и благодарности к людям, прошедшим войну, сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войне; чувства уважения к истории страны, семьи;
3. Сроки проведения
Конкурс пройдет в социальной сети Инстаграмв официальном аккаунте Улан-Удэнского городского Совета депутатов @gorsovetulanude
Для конкурса установлены следующие сроки:
• подача и прием заявок на участие в конкурсе - с 00:00 «21» апреля 2021 г. - по 13:00 «21» мая 2021 г. включительно.
4. Участники
Участниками конкурса являются лица, организовавшие создание видеозаписи и направившие соответствующую запись на конкурс на электронную почту.
5. Заявки на участие
Заявка на участиеприсылается на электронную почту (e-mail): gorsovet_uu@mail.ru с заполненными данными.
6. Условие
• Записать видео-историю по теме и условиям конкурса. Продолжительность ролика не более 3 минут.
• Прислатьвидео и заявку на e-mail: gorsovet_uu@mail.ruс заполненными данными(каждой заявке будет присвоен порядковый номер).
• После публикации видео в профиле @gorsovetulanude сделать репост в сторис своего открытого аккаунта с отметкой профиля организатора конкурса и сохранить в Актуальное.
7. Творческая задача участника конкурса
7.1. Участник должен:
• Если вы снимаете на телефон — поверните его горизонтально.
• Расположите героя лицом к источнику света: окну или комнатному освещению.
• Начните запись за 5-10 секунд до начала рассказа и закончите через 5-10 секунд после окончания рассказа.
• Выберите для записи интервью тихое место без посторонних звуков: громкой музыки, шума улицы, чужих разговоров или бытового шума.
Внимание! К участию в конкурсе не допускаются видеозаписи, не отвечающие требованиям, указанным в Положении.
7.2. Организатор вправе осуществлять предварительную модерацию (проверку) видео-роликов, представленных участниками. Такая модерация может составить до 1 рабочего дня.Видео-ролики, не прошедшие модерацию, не допускаются Организатором для участия в конкурсе и размещения в инстаграм. Предварительная модерация включает в себя проверку роликов на соответствие:
• законодательству РФ;
• тематике конкурса с учетом содержания видеозаписи.
7.3. Организатор оставляет за собой право отклонять ролики, представленные для участия в конкурсе, есливидео-ролик, не соответствует требованиям, изложенным в настоящем Положении.
8. Награждение
Финансирование мероприятий, связанных с конкурсом, осуществляется за счет личных средств депутатов Улан-Удэнского городского Совета. Все победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.
Приложение № 1
Заявка № ________ на участие в городском конкурсе «Моя история Победы», посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в социальной сети Инстаграм
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ФИО участников
(наименование организации)
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Контактный телефон
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Ссылка на Инстаграм профиль участника
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