В Бурятии продолжается «мусорный» коллапс

Затягивание с неизбежным кадровым решением может закончиться печально





Бодрые заявления представителей «ЭкоАльянса» о том, что ситуация с вывозом мусора в Бурятии нормализована, разбиваются в пух и прах о сообщения контрольных и надзорных органов

Госжилстройнадзор установил, что в Кабанском районе не осуществлялся своевременный сбор и вывоз отходов собственников жилых домов. Бездействие регионального оператора повлекло нарушение прав граждан на получение коммунальной услуги в необходимых объемах, соответствующих нормативному уровню, отметила пресс-служба ведомства. «ЭкоАльянс» будет привлечен к административной ответственности. И, вероятно, по той самой статье КоАП, применением которой ранее грозил малому бизнесу республики.Прокуратура Кабанского района также указала, что сбор и транспортировка ТКО в муниципальном образовании осуществляется с нарушениями графика либо не осуществляется вовсе. Такая ситуация сложилась после 10 февраля, когда местный перевозчик ООО «БХК-Восток» вынужден остановить свою работу из-за хронических неплатежей «ЭкоАльянса».Прокурорские проверки проходят в Мухоршибирском, Кяхтинском, Еравнинском, Тункинском, Бичурском, Селенгинском и других районах. Это говорит о том, что нарушения графика вывоза отходов носят повсеместный характер. В том числе в столице Бурятии. На недавнем совещании в горсовете по вопросам работы «ЭкоАльянса» представители администраций районов Улан-Удэ сообщили, что постоянно получают жалобы на грязные дворы. И прямо указали причину – отсутствие четкого графика вывоза мусора.- В 2020 году у «ЭкоАльянса» был поминутный график вывоза мусора. Как только его увозили, дворник подметал. А сейчас мусор разлетается. К нам поступило с начала года 100 заявлений об уборке мусора, в управление административного контроля - еще 46 обращений, составили восемь протоколов. Если ситуация не изменится, придется выписывать штрафы на директора от 50 до 300 тыс. рублей, - сказал председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Точка отсчета «мусорного» коллапса, думается, ясна всем - начало года, назначение директором «ЭкоАльянса» депутата Народного Хурала Дмитрия Дружинина. Система договорных отношений с перевозчиками мусора была разрушена лихим кавалерийским наскоком «антикризисного менеджера». Данные ГЛОНАСС о маршрутах мусоровозов почему-то засекречены, как и договоры с теми подрядчиками и субподрядчиками, которых набрало новое руководство регоператора. Прокуроры районов, проводя проверки по массовым обращениям граждан, вынуждены их запрашивать в «ЭкоАльянсе». Торги по выбору организаций для оказания услуг по транспортировке отходов не были вовремя объявлены и проведены. Ранее выстроенные логистические схемы нарушены. Работа регоператора строится по принципу затыкания дыр. Как признался на совещании в горсовете представитель «ЭкоАльянса», транспорт перебрасывают туда-сюда, чтобы «подхватить объемы».Ничего подобного не наблюдалось при прежних руководителях регоператора - Игоре Алексееве и Алдаре Бальжирове. Первому вообще пришлось заниматься становлением бизнеса в чистом поле. Ремонтировать мусоросортировочные станции в Улан-Удэ, совершенно заброшенные мэрией под руководством Александра Голкова. В одной из них, как помнится, размещался собачий приют. МСС-2 запустили в сентябре 2019 года, накануне выборов нового градоначальника. МСС-1 собирались ввести в действие в 2020 году. Были проведены торги и выстроены договорные отношения с перевозчиками. Все это без привлечения бюджетных средств.При Алдаре Бальжирове «ЭкоАльянс» работал спокойно и ровно. Молодому директору удалось привлечь 270 млн рублей господдержки в связи с пандемией COVID-19. Но сегодня в адрес прежних директоров со стороны нового руководства регоператора то и дело озвучиваются какие-то упреки и намеки на якобы имевшие место злоупотребления, завышение стоимости услуг по транспортировке отходов. Хотя она, стоимость, определяется именно по результатам торгов в соответствии с постановлением правительства России.Возникает резонный вопрос: а что сделал для «ЭкоАльянса» новый директор Дмитрий Дружинин? Ну, кроме всех вышеперечисленных симптомов развала компании изнутри? Давайте посмотрим.Бюджетная субсидия в размере 20 млн рублей на положение дел в сфере обращения с отходами зримо не повлияла. Ее не хватит даже на то, чтобы погасить долги перед перевозчиками мусора, обратившимися в Арбитражный суд Бурятии с многомиллионными исками к регоператору. А вот депутатам Народного Хурала, не внявшим гласу прокуратуры и Счетной палаты, приходится менять законодательство о бюджетном процессе (вопрос уже внесен в проект повестки дня апрельской сессии).На этом фоне как вызов обществу и коллегам по депутатскому корпусу выглядит решение Дмитрия Дружинина взять в лизинг пять новых мусоровозов. Они уже поступили в Улан-Удэ, но вряд ли стоит ожидать, что дорогостоящая техника изменит ситуацию к лучшему. По данным самого же «ЭкоАльянса», на транспортировании ТКО в городе сейчас задействовано 66 единиц спецтехники, но проблемы с мусором стоят остро. Что могут решить пять мусоровозов в масштабах всей республики?А вот финансовую нагрузку на регоператора в виде ежемесячных лизинговых платежей они точно увеличат. Хотя на февральском совещании с участием главы Бурятии Алексея Цыденова регулярные платежи по ранее полученному «ЭкоАльянсом» от АО «РМЗ» (учредитель с долей 50%) займу Дмитрий Дружинин назвал одной из причин тяжелого финансового положения регоператора. И долго рассуждал о необходимости взять новый кредит на погашение прежнего, чтобы эти платежи уменьшить (кажется, именно так поступали наши наивные сограждане, оказавшиеся в итоге должниками множества банков и МФО, но ведь они и не объявляли себя «антикризисными менеджерами»).Не исключено, что госгарантию для получения очередного кредита директор «ЭкоАльянса» будет просить уже на ближайшей сессии Народного Хурала (пока этого вопроса в повестке нет). Она состоится накануне внеочередного общего собрания учредителей регоператора, где может быть рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Дружинина. На предыдущем собрании собственники компании уже косвенно выразили недоверие директору. Ни по одному из внесенных в повестку дня вопросов они не приняли положительных решений: не утвердили ни годовой отчет, ни бухгалтерский баланс за 2020 год, ни штатное расписание и структуру «ЭкоАльянса», предложенные Дмитрием Дружининым. У него затребовали информацию о том, в какую сумму обходится содержание административно-управленческого аппарата, а в какую - всех остальных подразделений: водителей, сортировки, технических служб.Есть мнение, что на решимость учредителей заменить директора «ЭкоАльянса» повлияли тайные переговоры в Иркутске, где «отметилась» дружная компания: вице-премьер правительства РБ Иван Альхеев (кстати, это он насоветовал регоператору закупить «мощные мусоровозы»), новый министр природных ресурсов Сергей Матвеев, который до недавнего времени жил и работал в столице Прибайкалья, и Дмитрий Дружинин собственной персоной. По словам информированного источника на площади Советов, все трое встретились с представителями иркутского регоператора по обращению с отходами ООО «РТ-НЭО Иркутск». О чем шла речь, не известно, возможно, о судьбе доли в уставном капитале «ЭкоАльянса», которую правительство РБ контролирует через АО «РМЗ».Если это так, то понятно, что доверие учредителей к Дмитрию Дружинину может быть подорвано или полностью утрачено. Подобные переговоры за спинами собственников ни в одном бизнесе не поощряются. Особенно в свете сообщений о том, что некто через московскую юридическую фирму пытается выкупить права требования к «ЭкоАльянсу» у перевозчиков, об интересе криминальных кругов к «мусорному» бизнесу и других признаках подготовки к рейдерскому захвату регоператора.Вполне очевидно, на наш взгляд, что Дмитрий Дружинин как руководитель «ЭкоАльянса» становится все более «токсичным» персонажем не только для учредителей и потребителей. Его публичные заявления о том, что он возглавил регоператора по личной просьбе главы Бурятии, начинают оборачиваться репутационными издержками для республиканской власти, которая вступает в новый избирательный цикл. Думается, отставка Дмитрия Дружинина - это лишь вопрос времени. Состоится она 28 апреля на общем собрании учредителей «ЭкоАльянса» или директору дадут возможность еще немного «помучиться», как главному герою «Белого солнца пустыни», - в конечном счете это зависит от позиции правительства и главы Бурятии Алексея Цыденова. Но затягивание с принятием неизбежного кадрового решения может обернуться тем, что ситуация в «мусорной» сфере пройдет точку невозврата и на место регионального оператора придется кликать кого-то федеральных «варягов», договариваться с которыми по любому вопросу будет гораздо сложнее.Артем Самсонов, «Номер один»