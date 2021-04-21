Монголия повысит гендерное равенство

Страна получит 6 млн долларов на эти цели от Южной Кореи и структур ООН



Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) и Программа развития Организации Объединенных Наций в Монголии (ПРООН) подписали проектный документ под названием «Содействие гендерному равенству в процессе принятия решений в Монголии», который будет реализован в течение следующих четырех лет, сообщает



Проект будет профинансирован правительством Республики Корея в размере 4,8 миллиона долларов и Программой развития Организации Объединенных Наций в размере 0,3 миллиона долларов, также предусматривается дополнительное финансирование от KOICA на 0,9 миллиона долларов для мониторинга и оценки проекта.



Продвижение гендерного равенства является одной из важнейших задач развития и политики Монголии, отмечает МОНЦАМЭ. В Монголии, добившейся в прошлом устойчивого прогресса в улучшении гендерного равенства, по-прежнему существует ряд проблем и препятствий для обеспечения равного представительства и участия женщин в социальной, профессиональной и политической сферах. По состоянию на 2020 год 17,1 процента членов парламента Монголии, высшего законодательного органа, составляют женщины, что намного ниже среднемирового показателя, составляющего 24,9 процента.



Четырехлетний проект направлен на увеличение представительства женщин на уровне принятия решений путем улучшения правовой среды, механизмов поддержки женщин в преодолении структурных и других проблем при выборе политической карьеры, а также направлен на повышение осведомленности избирателей, средств массовой информации и политических партий о гендерном равенстве.



«Женщины имеют высшее образование и более низкий уровень безработицы, чем мужчины, но в среднем они зарабатывают меньше мужчин, подвергаются высокому уровню гендерного насилия и недостаточно представлены в процессе принятия решений на национальном и субнациональном уровнях в Монголии. Пандемия коронавируса также усугубила существующее гендерное неравенство. Мы уверены, что этот проект предоставит своевременную и столь необходимую поддержку Ппавительству Монголии и монгольскому народу в решении этих проблем», - заявила Постоянный представитель ПРООН Элейн Конкиевич.



«Что касается прав женщин, KOICA совместно со странами-партнерами реализует проекты, направленные на обеспечение репродуктивных прав женщин, их здоровья и расширения экономических возможностей. Однако этот проект больше ориентирован на гендерное равенство при принятии публичных решений, что в конечном итоге будет способствовать достижению цели создания справедливого общества в Монголии» - сказала постоянный координатор Корейского агентство международного сотрудничества (KOICA) Жу Хэн Нан.



Фото: montsame.mn Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) и Программа развития Организации Объединенных Наций в Монголии (ПРООН) подписали проектный документ под названием «Содействие гендерному равенству в процессе принятия решений в Монголии», который будет реализован в течение следующих четырех лет, сообщает МОНЦАМЭ Проект будет профинансирован правительством Республики Корея в размере 4,8 миллиона долларов и Программой развития Организации Объединенных Наций в размере 0,3 миллиона долларов, также предусматривается дополнительное финансирование от KOICA на 0,9 миллиона долларов для мониторинга и оценки проекта.Продвижение гендерного равенства является одной из важнейших задач развития и политики Монголии, отмечает МОНЦАМЭ. В Монголии, добившейся в прошлом устойчивого прогресса в улучшении гендерного равенства, по-прежнему существует ряд проблем и препятствий для обеспечения равного представительства и участия женщин в социальной, профессиональной и политической сферах. По состоянию на 2020 год 17,1 процента членов парламента Монголии, высшего законодательного органа, составляют женщины, что намного ниже среднемирового показателя, составляющего 24,9 процента.Четырехлетний проект направлен на увеличение представительства женщин на уровне принятия решений путем улучшения правовой среды, механизмов поддержки женщин в преодолении структурных и других проблем при выборе политической карьеры, а также направлен на повышение осведомленности избирателей, средств массовой информации и политических партий о гендерном равенстве.«Женщины имеют высшее образование и более низкий уровень безработицы, чем мужчины, но в среднем они зарабатывают меньше мужчин, подвергаются высокому уровню гендерного насилия и недостаточно представлены в процессе принятия решений на национальном и субнациональном уровнях в Монголии. Пандемия коронавируса также усугубила существующее гендерное неравенство. Мы уверены, что этот проект предоставит своевременную и столь необходимую поддержку Ппавительству Монголии и монгольскому народу в решении этих проблем», - заявила Постоянный представитель ПРООН Элейн Конкиевич.«Что касается прав женщин, KOICA совместно со странами-партнерами реализует проекты, направленные на обеспечение репродуктивных прав женщин, их здоровья и расширения экономических возможностей. Однако этот проект больше ориентирован на гендерное равенство при принятии публичных решений, что в конечном итоге будет способствовать достижению цели создания справедливого общества в Монголии» - сказала постоянный координатор Корейского агентство международного сотрудничества (KOICA) Жу Хэн Нан.Фото: montsame.mn